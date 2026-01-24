https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/alperen-sengunun-19-sayisiyla-rockets-pistonsi-deplasmanda-devirdi-1102999979.html

Alperen Şengün’ün 19 sayısıyla Rockets, Pistons’ı deplasmanda devirdi

NBA'de Houston Rockets, Detroit Pistons’ı 111-104 yenerek 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verirken, Kevin Durant 32, Alperen Şengün 19 sayıyla öne... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons’ı 111-104 mağlup ederek dış sahadaki mağlubiyet serisini sona erdirdi.Little Caesars Arena’da oynanan karşılaşmada Rockets adına Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle maçın yıldızı oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 19 sayı ve 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Reed Sheppard da 18 sayıyla takımına destek verdi.Ev sahibi Detroit Pistons’ta Jalen Duren 18 sayı ve 7 ribauntla mücadele ederken, Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland ise 13 sayıyla maçı tamamladı. Ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.Bu sonuçla sezonun 27. galibiyetini alan Houston Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisini sonlandırdı. Rockets, aldığı bu galibiyetle play-off yarışında da önemli bir avantaj elde etti.Thunder, sahasında kaybettiGeçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.

