Alperen Şengün’ün 19 sayısıyla Rockets, Pistons’ı deplasmanda devirdi
2026-01-24T10:37+0300
spor
alperen şengün
houston rockets
nba
kevin durant
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1102999477_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_5b9534dde63bf39c42babc8a6a514f39.jpg
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons’ı 111-104 mağlup ederek dış sahadaki mağlubiyet serisini sona erdirdi.Little Caesars Arena’da oynanan karşılaşmada Rockets adına Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle maçın yıldızı oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 19 sayı ve 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Reed Sheppard da 18 sayıyla takımına destek verdi.Ev sahibi Detroit Pistons’ta Jalen Duren 18 sayı ve 7 ribauntla mücadele ederken, Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland ise 13 sayıyla maçı tamamladı. Ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.Bu sonuçla sezonun 27. galibiyetini alan Houston Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisini sonlandırdı. Rockets, aldığı bu galibiyetle play-off yarışında da önemli bir avantaj elde etti.Thunder, sahasında kaybettiGeçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1102999477_19:0:930:683_1920x0_80_0_0_f60e94eab317420c7d0b4fa4dd3b603a.jpg
alperen şengün, houston rockets, nba, kevin durant
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons’ı 111-104 mağlup ederek dış sahadaki mağlubiyet serisini sona erdirdi.
Little Caesars Arena’da oynanan karşılaşmada Rockets adına Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle maçın yıldızı oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 19 sayı ve 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Reed Sheppard da 18 sayıyla takımına destek verdi.
Ev sahibi Detroit Pistons’ta Jalen Duren 18 sayı ve 7 ribauntla mücadele ederken, Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland ise 13 sayıyla maçı tamamladı. Ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla sezonun 27. galibiyetini alan Houston Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisini sonlandırdı. Rockets, aldığı bu galibiyetle play-off yarışında da önemli bir avantaj elde etti.
Thunder, sahasında kaybetti
Geçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.
Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.