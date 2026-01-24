Türkiye
Alperen Şengün’ün 19 sayısıyla Rockets, Pistons’ı deplasmanda devirdi
NBA'de Houston Rockets, Detroit Pistons’ı 111-104 yenerek 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verirken, Kevin Durant 32, Alperen Şengün 19 sayıyla öne çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons’ı 111-104 mağlup ederek dış sahadaki mağlubiyet serisini sona erdirdi.
Little Caesars Arena’da oynanan karşılaşmada Rockets adına Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle maçın yıldızı oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 19 sayı ve 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Reed Sheppard da 18 sayıyla takımına destek verdi.
Ev sahibi Detroit Pistons’ta Jalen Duren 18 sayı ve 7 ribauntla mücadele ederken, Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland ise 13 sayıyla maçı tamamladı. Ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla sezonun 27. galibiyetini alan Houston Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisini sonlandırdı. Rockets, aldığı bu galibiyetle play-off yarışında da önemli bir avantaj elde etti.

Thunder, sahasında kaybetti

Geçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.
Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.
