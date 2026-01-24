https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/tbfden-ergin-atamana-yapilan-kufurlu-tezahuratlara-inceleme-talebi-1102998672.html
TBF’den Ergin Ataman’a yapılan küfürlü tezahüratlara inceleme talebi
Türkiye Basketbol Federasyonu, Maccabi-Panathinaikos maçında Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar için Avrupa Ligi'nden inceleme istedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos karşılaşmasında, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle inceleme talebinde bulundu.TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrailli taraftarların gerçekleştirdiği tezahüratların sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Federasyon, söz konusu davranışları kınadığını belirterek, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ifade etti.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Federasyon, A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen tezahüratları kınadıklarını belirterek, Avrupa Ligi yönetiminden konunun incelenmesini talep etti.
i̇srail
10:11 24.01.2026 (güncellendi: 10:24 24.01.2026)
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi’nin 24. haftasında oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos karşılaşmasında, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle inceleme talebinde bulundu.
TBF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrailli taraftarların gerçekleştirdiği tezahüratların sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Federasyon, söz konusu davranışları kınadığını belirterek, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ifade etti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz.
Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz.
Federasyon, A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen tezahüratları kınadıklarını belirterek, Avrupa Ligi yönetiminden konunun incelenmesini talep etti.