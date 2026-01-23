Türkiye
Peskov: Rusya-ABD ekonomi çalışma grubu bugün ve yarın toplanacak
Peskov: Rusya-ABD ekonomi çalışma grubu bugün ve yarın toplanacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi'de devam ettirilmesi kararlaştırılan Rusya-ABD diyaloğunun içeriğine dair açıklama yaptı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Peskov: Rusya-ABD ekonomi çalışma grubu bugün ve yarın toplanacak

13:05 23.01.2026 (güncellendi: 13:19 23.01.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi'de devam ettirilmesi kararlaştırılan Rusya-ABD diyaloğunun içeriğine dair açıklama yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gece Kremlin'de bir araya gelen Rusya ve ABD heyetlerindeki özel temsilciler Kirill Dmitriyev ile Steve Witkoff'un bugün ve yarın Abu Dabi'de ikili ekonomi çalışma grubu toplantısı yapacağını belirtti.

🗣Peskov'un Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin açıklamaları:

🔴Rusya-ABD ekonomi çalışma grubu kapsamında Dmitriyev ve Witkoff arasındaki görüşmeler bugün ve yarın yapılacak

🔴ABD'de şu anda yaklaşık 5 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlığı bulunuyor

🔴ABD'de dondurulmuş Rus varlıkları, Donbass da dahil savaşın harap ettiği bölgelerin yeniden inşasında kullanılabilir

🔴Abu Dabi'deki üçlü güvenlik çalışma grubu toplantısının zamanı, heyetlerin gelişine bağlı olarak belirlenecek, ancak gerekirse bugün ve yarın görüşmeler yapılacak

🔴Anchorage formülünün içeriğini açıklamayı uygun bulmuyoruz

🔴Ukrayna ordusu, çözüm sürecini kolaylaştırmak için Donbass'tan çekilmelidir

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Affinity Partners Kurucusu Jared Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Genel Hizmetler İdaresi Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum, gece saatlerinde Rusya lideri Putin ile görüşmüştü. Görüşmede Rus tarafından Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de yer almıştı.

UKRAYNA KRİZİ
Arjantinli uzman: Kremlin'deki ABD-Rusya diyaloğu, Moskova'nın 'sorunun kökenine indiğini' gösterdi
11:19
