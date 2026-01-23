https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/peskov-rusya-abd-ekonomi-calisma-grubu-bugun-ve-yarin-toplanacak-1102981063.html

Peskov: Rusya-ABD ekonomi çalışma grubu bugün ve yarın toplanacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Abu Dabi'de devam ettirilmesi kararlaştırılan Rusya-ABD diyaloğunun içeriğine dair açıklama yaptı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gece Kremlin'de bir araya gelen Rusya ve ABD heyetlerindeki özel temsilciler Kirill Dmitriyev ile Steve Witkoff'un bugün ve yarın Abu Dabi'de ikili ekonomi çalışma grubu toplantısı yapacağını belirtti.🗣Peskov'un Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin açıklamaları:🔴Rusya-ABD ekonomi çalışma grubu kapsamında Dmitriyev ve Witkoff arasındaki görüşmeler bugün ve yarın yapılacak🔴ABD'de şu anda yaklaşık 5 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlığı bulunuyor🔴ABD'de dondurulmuş Rus varlıkları, Donbass da dahil savaşın harap ettiği bölgelerin yeniden inşasında kullanılabilir🔴Abu Dabi'deki üçlü güvenlik çalışma grubu toplantısının zamanı, heyetlerin gelişine bağlı olarak belirlenecek, ancak gerekirse bugün ve yarın görüşmeler yapılacak🔴Anchorage formülünün içeriğini açıklamayı uygun bulmuyoruz🔴Ukrayna ordusu, çözüm sürecini kolaylaştırmak için Donbass'tan çekilmelidir

