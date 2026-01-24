Türkiye
ABD'de fırtına paniği: Ülkede market rafları boşaldı, olağanüstü hal ilanları peş peşe
ABD’de fırtına paniği: Ülkede market rafları boşaldı, olağanüstü hal ilanları peş peşe
ABD, hafta sonu etkili olması beklenen 'Fern' adı verilen tarihi kış fırtınasına hazırlanıyor. Amerikalılar fırtına öncesi market raflarını boşaltırken... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
Fern adı verilen tarihi kış fırtınası Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerliyor.Hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesi ülke genelinde panik alımları başladı. Washington DC başta olmak üzere birçok kentte market raflarının hızla boşaldığı, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yoğun talep olduğu bildirildi.Yetkililer, cumartesi günü New Mexico’dan Virginia’ya kadar uzanması beklenen fırtınanın pazar günü kuzeydoğu eyaletlerine ilerleyeceğini duyurdu. Şu ana kadar aralarında New York, Teksas ve Georgia’nın da bulunduğu en az 15 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.Ülkede 2 binden fazla uçuş iptal edilirken, bazı havalimanlarının geçici olarak kapanabileceği bildirildi. Milyonlarca kişinin ise günlerce ısınma hizmeti alamama riski bulunuyor.
ABD’de fırtına paniği: Ülkede market rafları boşaldı, olağanüstü hal ilanları peş peşe

ABD, hafta sonu etkili olması beklenen 'Fern' adı verilen tarihi kış fırtınasına hazırlanıyor. Amerikalılar fırtına öncesi market raflarını boşaltırken, eyaletler ise olağanüstü hal ilanları yayınladı.
Fern adı verilen tarihi kış fırtınası Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerliyor.
Hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesi ülke genelinde panik alımları başladı. Washington DC başta olmak üzere birçok kentte market raflarının hızla boşaldığı, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yoğun talep olduğu bildirildi.
Yetkililer, cumartesi günü New Mexico’dan Virginia’ya kadar uzanması beklenen fırtınanın pazar günü kuzeydoğu eyaletlerine ilerleyeceğini duyurdu. Şu ana kadar aralarında New York, Teksas ve Georgia’nın da bulunduğu en az 15 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.
Ülkede 2 binden fazla uçuş iptal edilirken, bazı havalimanlarının geçici olarak kapanabileceği bildirildi. Milyonlarca kişinin ise günlerce ısınma hizmeti alamama riski bulunuyor.
