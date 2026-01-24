https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abdde-firtina-panigi-ulkede-market-raflari-bosaldi-olaganustu-hal-ilanlari-pes-pese-1102997101.html
ABD’de fırtına paniği: Ülkede market rafları boşaldı, olağanüstü hal ilanları peş peşe
ABD’de fırtına paniği: Ülkede market rafları boşaldı, olağanüstü hal ilanları peş peşe
Sputnik Türkiye
ABD, hafta sonu etkili olması beklenen 'Fern' adı verilen tarihi kış fırtınasına hazırlanıyor. Amerikalılar fırtına öncesi market raflarını boşaltırken... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T00:21+0300
2026-01-24T00:21+0300
2026-01-24T00:21+0300
dünya
abd
fırtına
amerika birleşik devletleri
kuzey amerika
amerika körfezi
denizde fırtına uyarısı
tropik fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1102996930_0:0:1159:652_1920x0_80_0_0_a17901821ff86e4f7d235fda305d4f19.jpg
Fern adı verilen tarihi kış fırtınası Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerliyor.Hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesi ülke genelinde panik alımları başladı. Washington DC başta olmak üzere birçok kentte market raflarının hızla boşaldığı, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yoğun talep olduğu bildirildi.Yetkililer, cumartesi günü New Mexico’dan Virginia’ya kadar uzanması beklenen fırtınanın pazar günü kuzeydoğu eyaletlerine ilerleyeceğini duyurdu. Şu ana kadar aralarında New York, Teksas ve Georgia’nın da bulunduğu en az 15 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.Ülkede 2 binden fazla uçuş iptal edilirken, bazı havalimanlarının geçici olarak kapanabileceği bildirildi. Milyonlarca kişinin ise günlerce ısınma hizmeti alamama riski bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trumptan-soguk-hava-dalgasi-aciklamasi-kuresel-isinmaya-ne-oldu-1102992468.html
amerika birleşik devletleri
kuzey amerika
denizde fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1102996930_169:0:1038:652_1920x0_80_0_0_828a77d5fe7559effaa237cd4f8bc754.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, fırtına, amerika birleşik devletleri, kuzey amerika, amerika körfezi, denizde fırtına uyarısı, tropik fırtına
abd, fırtına, amerika birleşik devletleri, kuzey amerika, amerika körfezi, denizde fırtına uyarısı, tropik fırtına
ABD’de fırtına paniği: Ülkede market rafları boşaldı, olağanüstü hal ilanları peş peşe
ABD, hafta sonu etkili olması beklenen 'Fern' adı verilen tarihi kış fırtınasına hazırlanıyor. Amerikalılar fırtına öncesi market raflarını boşaltırken, eyaletler ise olağanüstü hal ilanları yayınladı.
Fern adı verilen tarihi kış fırtınası Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerliyor.
Hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesi ülke genelinde panik alımları başladı. Washington DC başta olmak üzere birçok kentte market raflarının hızla boşaldığı, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yoğun talep olduğu bildirildi.
Yetkililer, cumartesi günü New Mexico’dan Virginia’ya kadar uzanması beklenen fırtınanın pazar günü kuzeydoğu eyaletlerine ilerleyeceğini duyurdu. Şu ana kadar aralarında New York, Teksas ve Georgia’nın da bulunduğu en az 15 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.
Ülkede 2 binden fazla uçuş iptal edilirken, bazı havalimanlarının geçici olarak kapanabileceği bildirildi. Milyonlarca kişinin ise günlerce ısınma hizmeti alamama riski bulunuyor.