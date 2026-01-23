https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/zaharova-rusya-cin-ortakligi-kuresel-olcekte-istikrar-unsuru-1102995050.html

Zaharova: Rusya-Çin ortaklığı küresel ölçekte ‘istikrar unsuru’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın, mevcut jeopolitik türbülans döneminde dünya sahnesinde... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin’in Moskova Büyükelçiliği’nde düzenlenen ve önde gelen Rus basın mensuplarının katıldığı bir davette, Rusya-Çin ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.Zaharova, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın uluslararası alanda giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.Zaharova, liderler arasındaki güçlü diyaloğun ve karşılıklı güvenin bu iş birliğinin temelini oluşturduğunu vurguladı.Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki dostluk, diyalog ve yakalanan ivmenin, “alışılmış diplomatik ilişkilerin ötesinde stratejik bir derinlik” kazandığını ve bu ortaklığın uzun vadeli küresel denge açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

