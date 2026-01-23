https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/zaharova-rusya-cin-ortakligi-kuresel-olcekte-istikrar-unsuru-1102995050.html
Zaharova: Rusya-Çin ortaklığı küresel ölçekte ‘istikrar unsuru’
Zaharova: Rusya-Çin ortaklığı küresel ölçekte ‘istikrar unsuru’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın, mevcut jeopolitik türbülans döneminde dünya sahnesinde... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T21:44+0300
2026-01-23T21:44+0300
2026-01-23T21:44+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
çin
çin büyükelçiliği
moskova
i̇şbirliği
stratejik ortaklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin’in Moskova Büyükelçiliği’nde düzenlenen ve önde gelen Rus basın mensuplarının katıldığı bir davette, Rusya-Çin ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.Zaharova, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın uluslararası alanda giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.Zaharova, liderler arasındaki güçlü diyaloğun ve karşılıklı güvenin bu iş birliğinin temelini oluşturduğunu vurguladı.Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki dostluk, diyalog ve yakalanan ivmenin, “alışılmış diplomatik ilişkilerin ötesinde stratejik bir derinlik” kazandığını ve bu ortaklığın uzun vadeli küresel denge açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-arktikte-rusya-cin-askeri-isbirligini-yakindan-izleyecek-1102962298.html
rusya
çin
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, çin, çin büyükelçiliği, moskova, i̇şbirliği, stratejik ortaklık
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, çin, çin büyükelçiliği, moskova, i̇şbirliği, stratejik ortaklık
Zaharova: Rusya-Çin ortaklığı küresel ölçekte ‘istikrar unsuru’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın, mevcut jeopolitik türbülans döneminde dünya sahnesinde istikrarlaştırıcı bir rol üstlendiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin’in Moskova Büyükelçiliği’nde düzenlenen ve önde gelen Rus basın mensuplarının katıldığı bir davette, Rusya-Çin ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Zaharova, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın uluslararası alanda giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.
Rusya ile Çin’in ortaklığı, özellikle mevcut jeopolitik türbülans döneminde küresel ölçekte istikrar sağlayıcı bir rol üstleniyor.
Zaharova, liderler arasındaki güçlü diyaloğun ve karşılıklı güvenin bu iş birliğinin temelini oluşturduğunu vurguladı.
Liderlerimizin akılcı yönlendirmesi sayesinde ikili ilişkiler yeni zirvelere doğru ilerliyor. Şu anda tarihin en yüksek noktasındayız deniliyor, fakat bu en yüksek nokta bile başka zirveler olmadığı anlamına gelmez. Bu yeni zirveleri birlikte aşacağız.
Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki dostluk, diyalog ve yakalanan ivmenin, “alışılmış diplomatik ilişkilerin ötesinde stratejik bir derinlik” kazandığını ve bu ortaklığın uzun vadeli küresel denge açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.