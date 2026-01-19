Türkiye
Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi TBMM’ye sunuldu
Meslek odasına kayıtlı, fiilen çalışan ve 15 yılını dolduran mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesini öngören CHP'nin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
Mühendis ve mimarları yakından ilgilendiren yeşil pasaport düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine girdi. CHP'nin uzun süredir dile getirilen talebini içeren kanun teklifi, Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.Teklif komisyonda bekliyorTBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanan teklif, 2/3312 esas numarasıyla kayda geçti. 13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan düzenlemenin mevcut durumu “Komisyonda” olarak belirtiliyor.Kimler yeşil pasaport alabilecekTeklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.Vize engellerine dikkat çekildiGerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına vurgu yapılıyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.
Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

13:31 19.01.2026 (güncellendi: 13:42 19.01.2026)
Mühendis ve mimarları yakından ilgilendiren yeşil pasaport düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine girdi. CHP'nin uzun süredir dile getirilen talebini içeren kanun teklifi, Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklif komisyonda bekliyor

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanan teklif, 2/3312 esas numarasıyla kayda geçti. 13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan düzenlemenin mevcut durumu “Komisyonda” olarak belirtiliyor.

Kimler yeşil pasaport alabilecek

Teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

Vize engellerine dikkat çekildi

Gerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına vurgu yapılıyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.
