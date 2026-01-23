https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/von-der-leyen-gronlanda-onemli-bir-yatirim-paketi-sunulacak-1102968775.html
Von der Leyen: Grönland'a önemli bir yatırım paketi sunulacak
Von der Leyen: Grönland'a önemli bir yatırım paketi sunulacak
Sputnik Türkiye
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland’a yönelik mali desteğin ikiye katlanmasının planlandığını ve yeni bir yatırım paketi hazırlanacağını... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T04:11+0300
2026-01-23T04:11+0300
2026-01-23T04:30+0300
dünya
avrupa
ursula von der leyen
grönland
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Grönland için yeni bir yatırım paketi geliştirdiğini ve adaya sağlanan mali desteği ikiye katlamayı planladığını söyledi.Brüksel'de 'transatlantik ilişkiler' gündemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi ardından konuşan Ursula von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:'Danimarka ve Grönland AB'nin tam desteğine sahip'Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, "Avrupa Birliği bu bölgede de daha güçlü bir rol oynayacak. Bu bağlamda, Danimarka ve Grönland'ın Avrupa Birliği'nin tam desteğine sahip olduğunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gronland-disisleri-bakani-nato-genel-sekreterinden-bizim-adimiza-muzakere-etmesini-istemedik-1102962624.html
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0ec3446685943db6edf5005de4aee44e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, ursula von der leyen, grönland, ab
avrupa, ursula von der leyen, grönland, ab
Von der Leyen: Grönland'a önemli bir yatırım paketi sunulacak
04:11 23.01.2026 (güncellendi: 04:30 23.01.2026)
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland’a yönelik mali desteğin ikiye katlanmasının planlandığını ve yeni bir yatırım paketi hazırlanacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Grönland için yeni bir yatırım paketi geliştirdiğini ve adaya sağlanan mali desteği ikiye katlamayı planladığını söyledi.
Brüksel'de 'transatlantik ilişkiler' gündemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi ardından konuşan Ursula von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:
Ve bir sonraki uzun vadeli AB bütçesi için, Grönland'a sağlanan mali desteği ikiye katlamayı zaten önerdik. Dolayısıyla şu anda AB'nin Grönland ile ilişkisini geliştirmek üzerinde çalışıyoruz ve bunun bir parçası olarak Komisyon yakında önemli bir yatırım paketi sunacak
Avrupa, örneğin 'Avrupa yapımı bir buz kırıcı' ile savunma teçhizatı alanında işbirliğini güçlendirebilir. Birlik, halihazırda Finlandiya’da kendi buz kırıcılarını üretiyor
'Danimarka ve Grönland AB'nin tam desteğine sahip'
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, "Avrupa Birliği bu bölgede de daha güçlü bir rol oynayacak. Bu bağlamda, Danimarka ve Grönland'ın Avrupa Birliği'nin tam desteğine sahip olduğunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum" dedi.