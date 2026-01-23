Türkiye
Von der Leyen: Grönland'a önemli bir yatırım paketi sunulacak
Von der Leyen: Grönland'a önemli bir yatırım paketi sunulacak
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland’a yönelik mali desteğin ikiye katlanmasının planlandığını ve yeni bir yatırım paketi hazırlanacağını... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Grönland için yeni bir yatırım paketi geliştirdiğini ve adaya sağlanan mali desteği ikiye katlamayı planladığını söyledi.Brüksel'de 'transatlantik ilişkiler' gündemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi ardından konuşan Ursula von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:'Danimarka ve Grönland AB'nin tam desteğine sahip'Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, "Avrupa Birliği bu bölgede de daha güçlü bir rol oynayacak. Bu bağlamda, Danimarka ve Grönland'ın Avrupa Birliği'nin tam desteğine sahip olduğunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum" dedi.
Von der Leyen: Grönland'a önemli bir yatırım paketi sunulacak

04:11 23.01.2026 (güncellendi: 04:30 23.01.2026)
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland’a yönelik mali desteğin ikiye katlanmasının planlandığını ve yeni bir yatırım paketi hazırlanacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Grönland için yeni bir yatırım paketi geliştirdiğini ve adaya sağlanan mali desteği ikiye katlamayı planladığını söyledi.
Brüksel'de 'transatlantik ilişkiler' gündemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi ardından konuşan Ursula von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

Ve bir sonraki uzun vadeli AB bütçesi için, Grönland'a sağlanan mali desteği ikiye katlamayı zaten önerdik. Dolayısıyla şu anda AB'nin Grönland ile ilişkisini geliştirmek üzerinde çalışıyoruz ve bunun bir parçası olarak Komisyon yakında önemli bir yatırım paketi sunacak

Avrupa, örneğin 'Avrupa yapımı bir buz kırıcı' ile savunma teçhizatı alanında işbirliğini güçlendirebilir. Birlik, halihazırda Finlandiya’da kendi buz kırıcılarını üretiyor

'Danimarka ve Grönland AB'nin tam desteğine sahip'

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, "Avrupa Birliği bu bölgede de daha güçlü bir rol oynayacak. Bu bağlamda, Danimarka ve Grönland'ın Avrupa Birliği'nin tam desteğine sahip olduğunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum" dedi.
