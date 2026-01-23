Von der Leyen: Grönland'a önemli bir yatırım paketi sunulacak

Ve bir sonraki uzun vadeli AB bütçesi için, Grönland'a sağlanan mali desteği ikiye katlamayı zaten önerdik. Dolayısıyla şu anda AB'nin Grönland ile ilişkisini geliştirmek üzerinde çalışıyoruz ve bunun bir parçası olarak Komisyon yakında önemli bir yatırım paketi sunacak

Avrupa, örneğin 'Avrupa yapımı bir buz kırıcı' ile savunma teçhizatı alanında işbirliğini güçlendirebilir. Birlik, halihazırda Finlandiya’da kendi buz kırıcılarını üretiyor