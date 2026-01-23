https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-unlu-oyuncu-dogukan-gungorun-test-sonucu-pozitif-1102985245.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 18 kişinin test sonuçları açıklandı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün test sonucu pozitif çıktı
14:59 23.01.2026 (güncellendi: 15:05 23.01.2026)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 18 kişinin test sonuçları açıklandı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, kan örnekleri alınan Ceyda Ersoy ile Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Doğukan Güngör’ün uyuşturucu testlerinin pozitif sonuçlandığı öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sonuçları açıklanan isimler şöyle;
1.Binnur Buse Alper
2.Merve Eryiğit
3.Veysel Avcı
4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
6.Ece Cerenbeli
7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
8.Saniye Deniz
9.Lerna Elmas
10.Doğukan Güngör
11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
14.Ceyda Ersoy
4 kişinin testi negatif çıktı
Uyuşturucu testi negatif çıkan isimler ise Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak
ve Gizem Özköroğlu olarak açıklandı.