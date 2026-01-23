https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-unlu-oyuncu-dogukan-gungorun-test-sonucu-pozitif-1102985245.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün test sonucu pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün test sonucu pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 18 kişinin test sonuçları açıklandı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, kan örnekleri alınan Ceyda Ersoy ile Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Doğukan Güngör’ün uyuşturucu testlerinin pozitif sonuçlandığı öğrenildi.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sonuçları açıklanan isimler şöyle;1.Binnur Buse Alper2.Merve Eryiğit3.Veysel Avcı4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)6.Ece Cerenbeli7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)8.Saniye Deniz9.Lerna Elmas10.Doğukan Güngör11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)14.Ceyda Ersoy4 kişinin testi negatif çıktı Uyuşturucu testi negatif çıkan isimler ise Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrakve Gizem Özköroğlu olarak açıklandı.

