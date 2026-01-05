https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kizilcik-serbeti-basrol-oyuncularindan-dogukan-gungor-gozaltina-alindi-1102484060.html

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T10:25+0300

2026-01-05T10:25+0300

2026-01-05T10:36+0300

türki̇ye

doğukan güngör

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083256170_0:14:641:374_1920x0_80_0_0_3c3c04e3c3924f2052608d05cd7c595c.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.Doğukan Güngör kimdir?1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, oyunculuk eğitimine 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde başladı. Üniversite yıllarında sahne deneyimi kazanan Güngör, tiyatro alanında aktif olarak çalışmalar yürüttü.Eğitim sürecinde Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Güngör, oyunculuk tekniğini geliştirmek için Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalışmalar yaptı.Kamera karşısına ilk kez Meryem projesiyle geçen Doğukan Güngör, ardından Zümrüdüanka dizisinde canlandırdığı Hamit karakteriyle dikkat çekti. Güngör, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle ekranlara geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/uyusturucu-sorusturmasi-seyma-subasi-serbest-birakildi-1102398718.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğukan güngör, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı