Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.Doğukan Güngör kimdir?1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, oyunculuk eğitimine 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde başladı. Üniversite yıllarında sahne deneyimi kazanan Güngör, tiyatro alanında aktif olarak çalışmalar yürüttü.Eğitim sürecinde Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Güngör, oyunculuk tekniğini geliştirmek için Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalışmalar yaptı.Kamera karşısına ilk kez Meryem projesiyle geçen Doğukan Güngör, ardından Zümrüdüanka dizisinde canlandırdığı Hamit karakteriyle dikkat çekti. Güngör, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle ekranlara geldi.
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı

10:25 05.01.2026 (güncellendi: 10:36 05.01.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.

Doğukan Güngör kimdir?

1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, oyunculuk eğitimine 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde başladı. Üniversite yıllarında sahne deneyimi kazanan Güngör, tiyatro alanında aktif olarak çalışmalar yürüttü.
Eğitim sürecinde Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Güngör, oyunculuk tekniğini geliştirmek için Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalışmalar yaptı.
Kamera karşısına ilk kez Meryem projesiyle geçen Doğukan Güngör, ardından Zümrüdüanka dizisinde canlandırdığı Hamit karakteriyle dikkat çekti.
Güngör, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle ekranlara geldi.
