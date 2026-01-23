https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/urdunlu-uzman-rusya-abd-yakinlasmasi-kuresel-istikrar-icin-firsat-1102994396.html
Ürdünlü uzman: Rusya-ABD yakınlaşması küresel istikrar için fırsat
Ürdünlü uzman: Rusya-ABD yakınlaşması küresel istikrar için fırsat
Sputnik Türkiye
Uluslararası ilişkiler uzmanı Husam el-Atum, Kremlin’deki Putin–Witkoff görüşmesini, yalnızca Ukrayna krizinin çözümü için değil, küresel istikrar açısından da... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T19:53+0300
2026-01-23T19:53+0300
2026-01-23T19:53+0300
dünya
vladimir putin
steve witkoff
rusya
abd
ukrayna
donald trump
jared kushner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102976095_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_58ac425d5461bb01e65b0890a37d0f42.jpg
Ürdünlü uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Husam el-Atum, Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi.Moskova ve Washington arasında, keskin görüş ayrılıklarına rağmen temaslarda belirli bir ilerleme sağlandığını belirten uzman, “Trump yönetimi, Witkoff ve Kushner gibi etkili isimleri Moskova ile diyaloğa dahil etti. Bu eğilim devam ederse, hem çatışmanın çözümü hem de karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi için gerçek bir anlaşma zemini oluşabilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/putin-witkoff-gorusmesinde-baris-konseyi-ayrintisi-one-cikti-1102993977.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102976095_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_8fdb6322877cd3d987e1ef0cd5f83495.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, steve witkoff, rusya, abd, ukrayna, donald trump, jared kushner
vladimir putin, steve witkoff, rusya, abd, ukrayna, donald trump, jared kushner
Ürdünlü uzman: Rusya-ABD yakınlaşması küresel istikrar için fırsat
Uluslararası ilişkiler uzmanı Husam el-Atum, Kremlin’deki Putin–Witkoff görüşmesini, yalnızca Ukrayna krizinin çözümü için değil, küresel istikrar açısından da ‘olumlu ve umut verici bir adım’ olarak değerlendirdi.
Ürdünlü uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Husam el-Atum, Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi.
Rusya ve ABD’nin yakınlaşması, yalnızca Ukrayna’daki çatışmanın çözümü bağlamında değil, küresel istikrarın sağlanması açısından da tartışmasız olumlu bir adımdır. İki güç arasında yapıcı bir diyalog, Ukrayna krizinden çıkış yolları aramak için vazgeçilmez bir koşul.
Moskova ve Washington arasında, keskin görüş ayrılıklarına rağmen temaslarda belirli bir ilerleme sağlandığını belirten uzman, “Trump yönetimi, Witkoff ve Kushner gibi etkili isimleri Moskova ile diyaloğa dahil etti. Bu eğilim devam ederse, hem çatışmanın çözümü hem de karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi için gerçek bir anlaşma zemini oluşabilir” ifadelerini kullandı.