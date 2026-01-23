https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/urdunlu-uzman-rusya-abd-yakinlasmasi-kuresel-istikrar-icin-firsat-1102994396.html

Ürdünlü uzman: Rusya-ABD yakınlaşması küresel istikrar için fırsat

Uluslararası ilişkiler uzmanı Husam el-Atum, Kremlin’deki Putin–Witkoff görüşmesini, yalnızca Ukrayna krizinin çözümü için değil, küresel istikrar açısından da... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Ürdünlü uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Husam el-Atum, Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi.Moskova ve Washington arasında, keskin görüş ayrılıklarına rağmen temaslarda belirli bir ilerleme sağlandığını belirten uzman, “Trump yönetimi, Witkoff ve Kushner gibi etkili isimleri Moskova ile diyaloğa dahil etti. Bu eğilim devam ederse, hem çatışmanın çözümü hem de karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi için gerçek bir anlaşma zemini oluşabilir” ifadelerini kullandı.

