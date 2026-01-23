‘Putin-Witkoff görüşmesinde Barış Konseyi ayrıntısı öne çıktı’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/putin-witkoff-gorusmesinde-baris-konseyi-ayrintisi-one-cikti-1102993977.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steven Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle yaklaşık dört saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.Uluslararası gazeteci Chan Hoang, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD heyetinin yapısındaki değişikliğe dikkat çekti. “Bir satranç oyununu değerlendirirken önce tahtadaki taşlara bakmak gerekir. Bu kez müzakereci heyetin bileşiminde çok belirgin bir değişiklik var: ABD Genel Hizmetler İdaresi Federal Tedarik Servisi Komiseri Josh Grünbaumortaya çıkması.Gazeteci, Grünbaum’un rolünü şöyle açıkladı: Trump, 21 Ocak Perşembe günü resmen kurulan ‘Barış Konseyi’ne Grünbaum’u kıdemli danışman olarak atadı. Beyaz Saray’a göre Grünbaum ‘diplomasi konularıyla’ ilgilenecek. Buradan, görüşmelerde Rusya’nın ‘Barış Konseyi’ne katılımı meselesinin de ele alındığını çıkarabiliriz. Yani bu Konsey’in hem Putin-Witkoff temaslarında hem de Ukrayna konusunda yürütülen Rusya-ABD müzakerelerinde beklenenden daha büyük bir rol oynama ihtimali var. Grünbaum’un bu kez heyette yer almasının sebebi de bu.

