Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/gozaltina-alinan-esat-yontunc-adliyeye-sevk-edildi-1102979112.html
Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Hakkında yakalama kararı çıkarılan televizyon yönetici Esat Yontunç, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Yontunç, sağlık kontrollerinin ardından... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T12:00+0300
2026-01-23T12:00+0300
türki̇ye
esat yontunç
türkiye
adliye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102912178_0:38:683:422_1920x0_80_0_0_121b8c312aad378896d149df4db7df11.png
Gözaltına alınan Esat Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.Esat Yontunç neden gözaltına alındı?Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü.Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.Ne açıklama yapmıştı?Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.Adliyeye sevk edildiDün Kuzey Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/esat-yontunc-hakkinda-yakalama-karari-cikartildi-1102912335.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102912178_0:0:683:512_1920x0_80_0_0_14e7a494e44db224fc68677bd9425cd3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
esat yontunç, türkiye, adliye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
esat yontunç, türkiye, adliye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

12:00 23.01.2026
© Fotoğraf : Instagram/Esat YontunçEsat Yontunç
Esat Yontunç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© Fotoğraf : Instagram/Esat Yontunç
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan televizyon yönetici Esat Yontunç, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Yontunç, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan Esat Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.

Esat Yontunç neden gözaltına alındı?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü.
Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ne açıklama yapmıştı?

Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.

Adliyeye sevk edildi

Dün Kuzey Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.
Esat Yontunç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
TÜRKİYE
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama: 'İlk uçakla döneceğim'
21 Ocak, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала