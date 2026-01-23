https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/gozaltina-alinan-esat-yontunc-adliyeye-sevk-edildi-1102979112.html
Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Hakkında yakalama kararı çıkarılan televizyon yönetici Esat Yontunç, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Yontunç, sağlık kontrollerinin ardından... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T12:00+0300
2026-01-23T12:00+0300
2026-01-23T12:00+0300
türki̇ye
esat yontunç
türkiye
adliye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102912178_0:38:683:422_1920x0_80_0_0_121b8c312aad378896d149df4db7df11.png
Gözaltına alınan Esat Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.Esat Yontunç neden gözaltına alındı?Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü.Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.Ne açıklama yapmıştı?Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.Adliyeye sevk edildiDün Kuzey Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/esat-yontunc-hakkinda-yakalama-karari-cikartildi-1102912335.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102912178_0:0:683:512_1920x0_80_0_0_14e7a494e44db224fc68677bd9425cd3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esat yontunç, türkiye, adliye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
esat yontunç, türkiye, adliye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan televizyon yönetici Esat Yontunç, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Yontunç, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan Esat Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.
Esat Yontunç neden gözaltına alındı?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü.
Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.
Dün Kuzey Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.