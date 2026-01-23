https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/gozaltina-alinan-esat-yontunc-adliyeye-sevk-edildi-1102979112.html

Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Hakkında yakalama kararı çıkarılan televizyon yönetici Esat Yontunç, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Yontunç, sağlık kontrollerinin ardından... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T12:00+0300

2026-01-23T12:00+0300

2026-01-23T12:00+0300

türki̇ye

esat yontunç

türkiye

adliye

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102912178_0:38:683:422_1920x0_80_0_0_121b8c312aad378896d149df4db7df11.png

Gözaltına alınan Esat Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.Esat Yontunç neden gözaltına alındı?Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü.Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.Ne açıklama yapmıştı?Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.Adliyeye sevk edildiDün Kuzey Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/esat-yontunc-hakkinda-yakalama-karari-cikartildi-1102912335.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esat yontunç, türkiye, adliye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu