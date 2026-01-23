https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/uclu-kavusum-gokyuzunde-gulen-yuz-fenomeni-bu-gece-gozlemlenecek-1102972543.html

Üçlü kavuşum: Gökyüzünde 'Gülen Yüz' fenomeni bu gece gözlemlenecek

Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran nadir bir astronomi olayı, 23 Ocak gecesi yaşanacak. Ay, Satürn ve Neptün’ün aynı anda birbirine çok yakın konumda... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Bilim ve astronomi sayfalarının paylaşımlarına göre, hilal evresindeki Ay’ın alt kısımda yer alması, Satürn ve Neptün’ün ise üstte iki nokta gibi görünmesi sayesinde gökyüzünde gülen yüz ifadesi ortaya çıkacak.Ay, Satürn ve Neptün aynı hizada23 Ocak akşamı, Güneş battıktan hemen sonra, batı ufkuna yakın bir noktada gözlemlenebilecek bu gök olayı, özellikle açık havalarda net şekilde görülebilecek.Ay ve Satürn çıplak gözle kolayca fark edilebilirken, oldukça sönük olan Neptün’ü görmek için dürbün ya da teleskop gerekebilir.Üçlü kavuşum nedir?Astronomide kavuşum, iki ya da daha fazla gök cisminin Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde birbirine çok yakın görünmesi anlamına geliyor.23 Ocak’ta yaşanacak bu olay ise, Ay, Satürn ve Neptün’ün aynı anda hizalanmasıyla oluşan nadir bir üçlü kavuşum olarak dikkat çekiyor.Uzmanlar, bu görsel şölenin astronomi meraklıları, amatör gökyüzü gözlemcileri ve fotoğrafçılar için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Sosyal medyada “kozmik gülümseme” olarak anılan bu gökyüzü olayı, yılın en ilgi çekici astronomi anlarından biri olmaya aday.

