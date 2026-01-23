https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/tubitak-tarafindan-saglanan-lisans-yuksek-lisans-ve-doktora-burslari-artirildi-1102980934.html
TÜBİTAK tarafından sağlanan Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, araştırmacı ve öğrencilere yönelik TÜBİTAK burslarının artırıldığını duyurdu. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından sağlanan burs desteklerinin artırıldığını açıkladı. Buna göre lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin lira, doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 lira, doktora sonrası araştırmacılar için aylık 43 bin 500 lira ödeme yapılacak. Burs tutarları da belli olduBakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmaları ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık” dedi. Açıklamayla birlikte 2026’da geçerli olacak yeni burs tutarları da paylaşıldı.Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
2026
mehmet fatih kacır, tübi̇tak, burs, lisans, yüksek lisans, doktora
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından sağlanan burs desteklerinin artırıldığını açıkladı. Buna göre lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin lira, doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 lira, doktora sonrası araştırmacılar için aylık 43 bin 500 lira ödeme yapılacak.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmaları ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık” dedi. Açıklamayla birlikte 2026’da geçerli olacak yeni burs tutarları da paylaşıldı.
Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun. Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL, doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL’ye ek olarak 11 bin TL’ye kadar performans ödemesi, doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL’ye ek olarak 13 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi uygulanacak."