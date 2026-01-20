https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/evde-bakim-yardiminda-yeni-kriter-neler-degisti-1102871789.html

Evde bakım yardımında yeni kriter: Neler değişti?

Evde Bakım Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Gelir hesaplaması yeniden düzenlendi. Peki yapılan değişiklikler ne anlama geliyor? 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Devlet günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumda olan engelli vatandaşlar için evde bakım yardımı sağlıyor. Evde bakım yardımı bu aydan itibaren 13.878 liraya yükseldi. Yardım sağlanabilmesi için hanede ikâmet eden tüm bireylerin her ne ad altında olursa olsun her türlü gelir toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının net asgari ücretin 3’te 2’sinden (2026 yılı için 18.717 TL) daha az olması gerekiyor.Geçen hafta yayımlanan yönetmelikle hane içinde kişi başına düşen gelir tespiti konusunda önemli değişiklikler yapıldı.İkinci konutun ya kirası ya da rayiç bedeliHabertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre gelir tespitinde daha önce ailenin ikamet ettiği konut haricindeki diğer konutların rayiç değerinin 240’ta biri ve aylık kira getirisi birlikte dikkate alınıyordu. Artık rayiç bedelin 240’ta biri dikkate alınmayacak. Sadece kira geliri elde ediliyorsa kira sözleşmesindeki tutar, sözleşme yoksa beyan edilen kira tutarı dikkate alınacak.İkâmet edilen haricindeki konutlar için kira geliri elde edilmiyorsa takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 120’de biri gelir hesabına dahil edilecek.Ailenin sahip olduğu depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri mülkler için rayiç bedelin 240’ta biri ile takdir edilen veya beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri gelir elde ediliyorsa getirilerinin toplamı hesaba katılacak.Kasko veya rayiç bedelinin 120’de biriÖnceki yönetmelikte ailenin binek aracının kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri gelir hesabına dahil ediliyordu. Yeni yönetmelikte ailede bir adet binek araç bulunması halinde her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen ÖTV’siz araç limitine kadar kısmı hesaba katılmayacak. ÖTV’siz araç limiti 2026 yılı için 2 milyon 873 bin lira olarak belirlendi. Ailenin sahip olduğu tek aracın 2026 yılı için söz konusu tutarı aşan kısmının 120’de biri hesaplamaya dahil edilecek.Ailede birden fazla binek aracı varsa rayiç veya kasko bedeli en yüksek olan aracın 2 milyon 873 bin lirayı aşan kısmı, diğer araçların ise tamamının kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri dikkate alınacak.Çocuk bursu hesap dışı bırakıldıEski yönetmelikte ailedeki çocuklar için verilen öğrenim kredisi, burs, mesleki eğitim kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri de hesaplamaya katılıyordu. Yeni yönetmelikle bunların tamamı gelir hesabının dışına çıkartıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan doğum yardımları da dahil düzenli ve düzensiz yardımlar ile koruyucu aile ödemeleri gelir hesabı kapsamından çıkartıldı.Gelir testi nasıl değişti?Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca özellikle tek binek aracı olan, ikamet ettiği konut harici tek konutu olan, burs, staj ücreti, doğum yardımı vs. alan fert bulunan ailelerin gelir testinde fert başına düşen gelir düşecek. Daha önce aile içinde kişi başına gelir net asgari ücretin 3’te 2’sinden fazla olduğu için engelli bakım yardımı alamamış kişilerin yeni yönetmelik sonrası kriteri karşılama olasılığı arttı.

