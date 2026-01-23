https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trump-moskovadaki-abd-heyeti-putin-gorusmesini-dikkatle-takip-edecegim-1102967196.html

Trump: Moskova’daki ABD heyeti-Putin görüşmesini dikkatle takip edeceğim

Trump: Moskova'daki ABD heyeti-Putin görüşmesini dikkatle takip edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Amerikan heyetinin temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Whitkoff, damadı Jared Kushner ve Beyaz Saray danışmanı Josh Grünbaum’un Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yürüttüğü görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rus liderin Ukrayna konusunda anlaşma yapmak istediğine inandığını belirtti.Trump, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bakalım buradan ne çıkacak” diyerek, sürecin sonuçlarını yakından izleyeceğini ifade etti.Trump, Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için bir anlaşma yapma istediğine inandığını belirterek, “Bence Başkan Putin bir anlaşma yapılmasını istiyor” dedi.Trump, Vladimir Zelenskiy’in de kendi değerlendirmesine göre anlaşmaya hazır olduğunu vurguladı.ABD Başkanı, Ukrayna konusunda olası bir uzlaşma için tüm tarafların taviz vermek zorunda kalacağını belirterek, “Bu işi sonuca ulaştırmak için herkes bazı tavizler vermek zorunda” ifadesini kullandı.Trump ayrıca, Putin’in ABD’de dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar doların Gazze için oluşturulan ‘Barış Konseyi’ne yönlendirilmesi teklifini “çok ilginç” olarak tanımladı.

