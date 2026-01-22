Türkiye
Kremlin’de Putin ile Whitkoff arasındaki görüşme başladı
Kremlin’de Putin ile Whitkoff arasındaki görüşme başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Özel temsilcisi Steven Whitkoff ve ABD liderinin damadı Jared Kushner ile görüşmesi Kremlin'de başladı.
Kremlin’den açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Whitkoff ve ABD liderinin damadı Jared Kushner arasındaki görüşme Kremlin’de başladı. Görüşmede Ukrayna’daki çözüm süreci ve dondurulan Rus varlıklarının Gazze için kullanılması konularının ele alınması bekleniyor. Bu, Putin ile Witkoff arasındaki yedinci görüşme.Putin, Steve Witkoff ve Jared Kushner görüşmesine ABD Genel Hizmetler İdaresi’ne bağlı Federal Tedarik Servisi Komiseri Josh Grünbaum da katılıyor. Rusya tarafında ise Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev hazır bulunuyor.Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Amerikan heyetinin Moskova’ya Ukrayna’daki çatışmanın siyasi çözümüne yönelik diyaloğu sürdürmek için geleceğini belirtmişti.Rus liderin, görüşmede ayrıca ABD’de dondurulmuş Rus varlıklarından bir bölümünün Gazze için oluşturulan “Barış Konseyi”ne aktarılması olasılığını da gündeme getirmeyi planladığı ifade edildi.
23:40 22.01.2026 (güncellendi: 23:50 22.01.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Özel temsilcisi Steven Whitkoff ve ABD liderinin damadı Jared Kushner ile görüşmesi Kremlin’de başladı.
Kremlin’den açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Whitkoff ve ABD liderinin damadı Jared Kushner arasındaki görüşme Kremlin’de başladı. Görüşmede Ukrayna’daki çözüm süreci ve dondurulan Rus varlıklarının Gazze için kullanılması konularının ele alınması bekleniyor. Bu, Putin ile Witkoff arasındaki yedinci görüşme.
Putin, Steve Witkoff ve Jared Kushner görüşmesine ABD Genel Hizmetler İdaresi’ne bağlı Federal Tedarik Servisi Komiseri Josh Grünbaum da katılıyor. Rusya tarafında ise Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev hazır bulunuyor.
Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Amerikan heyetinin Moskova’ya Ukrayna’daki çatışmanın siyasi çözümüne yönelik diyaloğu sürdürmek için geleceğini belirtmişti.
Rus liderin, görüşmede ayrıca ABD’de dondurulmuş Rus varlıklarından bir bölümünün Gazze için oluşturulan “Barış Konseyi”ne aktarılması olasılığını da gündeme getirmeyi planladığı ifade edildi.
DÜNYA
Kremlin: Rusya, dondurulmuş varlıkları için mücadelesine devam edecek
12:07
