https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/tarihte-bir-ilk-gumus-100-dolari-asti-1102994508.html
Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı
Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, değerli metallere olan talebi zirveye taşıdı. Ons gümüşün fiyatı, tarihinde ilk kez 100 ABD... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T20:34+0300
2026-01-23T20:34+0300
2026-01-23T20:34+0300
ekonomi̇
gümüş
piyasa
piyasa değeri
serbest piyasa ekonomisi
maden
maden ocağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097093370_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d909bc60bba039aa2dad3e118764e5.jpg
Londra Metal Borsası’nda gümüşün ons fiyatı tarihte ilk kez 100.29 dolara yükselerek bir önceki güne göre yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.Gümüş fiyatları böylece yılın ilk haftalarında yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş oldu. 2025 yılının sonunda kar satışları nedeniyle kısa süreli bir geri çekilme yaşanmıştı. Son dönemde yatırımcı ilgisinin gümüşe altından daha fazla yöneldiği belirtilirken, gümüş fiyatları 2025 yılı genelinde yaklaşık yüzde 150 oranında artış kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/hem-altin-hem-gumuste-rekor-kapalicarsida-gram-altin-7-bin-lirayi-asti-1102973440.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097093370_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b28289a17c796dfe7d7720d9de68faeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gümüş, piyasa, piyasa değeri, serbest piyasa ekonomisi, maden, maden ocağı
gümüş, piyasa, piyasa değeri, serbest piyasa ekonomisi, maden, maden ocağı
Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı
Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, değerli metallere olan talebi zirveye taşıdı. Ons gümüşün fiyatı, tarihinde ilk kez 100 ABD dolarının üzerine çıktı.
Londra Metal Borsası’nda gümüşün ons fiyatı tarihte ilk kez 100.29 dolara yükselerek bir önceki güne göre yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.
Gümüş fiyatları böylece yılın ilk haftalarında yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş oldu. 2025 yılının sonunda kar satışları nedeniyle kısa süreli bir geri çekilme yaşanmıştı.
Son dönemde yatırımcı ilgisinin gümüşe altından daha fazla yöneldiği belirtilirken, gümüş fiyatları 2025 yılı genelinde yaklaşık yüzde 150 oranında artış kaydetti.