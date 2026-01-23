https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/tarihte-bir-ilk-gumus-100-dolari-asti-1102994508.html

Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı

Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, değerli metallere olan talebi zirveye taşıdı. Ons gümüşün fiyatı, tarihinde ilk kez 100 ABD... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Londra Metal Borsası’nda gümüşün ons fiyatı tarihte ilk kez 100.29 dolara yükselerek bir önceki güne göre yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.Gümüş fiyatları böylece yılın ilk haftalarında yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş oldu. 2025 yılının sonunda kar satışları nedeniyle kısa süreli bir geri çekilme yaşanmıştı. Son dönemde yatırımcı ilgisinin gümüşe altından daha fazla yöneldiği belirtilirken, gümüş fiyatları 2025 yılı genelinde yaklaşık yüzde 150 oranında artış kaydetti.

