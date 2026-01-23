Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/tarihte-bir-ilk-gumus-100-dolari-asti-1102994508.html
Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı
Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, değerli metallere olan talebi zirveye taşıdı. Ons gümüşün fiyatı, tarihinde ilk kez 100 ABD... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T20:34+0300
2026-01-23T20:34+0300
ekonomi̇
gümüş
piyasa
piyasa değeri
serbest piyasa ekonomisi
maden
maden ocağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097093370_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d909bc60bba039aa2dad3e118764e5.jpg
Londra Metal Borsası’nda gümüşün ons fiyatı tarihte ilk kez 100.29 dolara yükselerek bir önceki güne göre yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.Gümüş fiyatları böylece yılın ilk haftalarında yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş oldu. 2025 yılının sonunda kar satışları nedeniyle kısa süreli bir geri çekilme yaşanmıştı. Son dönemde yatırımcı ilgisinin gümüşe altından daha fazla yöneldiği belirtilirken, gümüş fiyatları 2025 yılı genelinde yaklaşık yüzde 150 oranında artış kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/hem-altin-hem-gumuste-rekor-kapalicarsida-gram-altin-7-bin-lirayi-asti-1102973440.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097093370_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b28289a17c796dfe7d7720d9de68faeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gümüş, piyasa, piyasa değeri, serbest piyasa ekonomisi, maden, maden ocağı
gümüş, piyasa, piyasa değeri, serbest piyasa ekonomisi, maden, maden ocağı

Tarihte bir ilk: Gümüş 100 doları aştı

20:34 23.01.2026
© AAGümüş madeni
Gümüş madeni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AA
Abone ol
Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, değerli metallere olan talebi zirveye taşıdı. Ons gümüşün fiyatı, tarihinde ilk kez 100 ABD dolarının üzerine çıktı.
Londra Metal Borsası’nda gümüşün ons fiyatı tarihte ilk kez 100.29 dolara yükselerek bir önceki güne göre yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.
Gümüş fiyatları böylece yılın ilk haftalarında yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş oldu. 2025 yılının sonunda kar satışları nedeniyle kısa süreli bir geri çekilme yaşanmıştı.
Son dönemde yatırımcı ilgisinin gümüşe altından daha fazla yöneldiği belirtilirken, gümüş fiyatları 2025 yılı genelinde yaklaşık yüzde 150 oranında artış kaydetti.
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
EKONOMİ
Hem altın hem gümüşte rekor: Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı aştı
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала