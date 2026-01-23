https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/tahrani-vurma-cagrisinda-bulunan-zelenskiye-irandan-tepki-aptal-palyaco-1102975307.html
Tahran’ı vurma çağrısında bulunan Zelenskiy’e İran’dan tepki: ‘Aptal palyaço’
İran Dışişleri Bakanı Arakçı, paralı askerlerden oluşan Ukrayna ordusundan farklı olarak İranlıların kendini nasıl koruyacaklarını çok iyi bildiğini belirtti. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Batı ülkelerine ‘Tahran’ı vurma’ çağrısına cevap verdi.Arakçı, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Sayın Zelenskiy, dünya aptal palyaçolardan bıktı. Yabancı desteğe dayanan ve paralı askerlerle dolu olan ordunuzdan farklı olarak biz İranlılar, kendimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz ve yabancılardan yardım dilenmeye kesinlikle ihtiyacımız yok” diye yazdı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Davos'un ardından yaptığı açıklamalarda, İran'a doğru büyük bir filo gönderdiklerini söylemişti. Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, İran’daki protestolara işaret ederek ABD’ye Tahran’ı vurma çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, hiçbir delil göstermeden, İran’ı Rusya’ya insansız hava araçları sağlamakla suçlamıştı.
2026
10:15 23.01.2026 (güncellendi: 10:16 23.01.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Batı ülkelerine ‘Tahran’ı vurma’ çağrısına cevap verdi.
Arakçı, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Sayın Zelenskiy, dünya aptal palyaçolardan bıktı. Yabancı desteğe dayanan ve paralı askerlerle dolu olan ordunuzdan farklı olarak biz İranlılar, kendimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz ve yabancılardan yardım dilenmeye kesinlikle ihtiyacımız yok” diye yazdı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Davos'un ardından yaptığı açıklamalarda, İran'a doğru büyük bir filo gönderdiklerini söylemişti. Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, İran’daki protestolara işaret ederek ABD’ye Tahran’ı vurma çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, hiçbir delil göstermeden, İran’ı Rusya’ya insansız hava araçları sağlamakla suçlamıştı.