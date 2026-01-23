Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Tahran’ı vurma çağrısında bulunan Zelenskiy’e İran’dan tepki: ‘Aptal palyaço’
Tahran’ı vurma çağrısında bulunan Zelenskiy’e İran’dan tepki: ‘Aptal palyaço’
İran Dışişleri Bakanı Arakçı, paralı askerlerden oluşan Ukrayna ordusundan farklı olarak İranlıların kendini nasıl koruyacaklarını çok iyi bildiğini belirtti. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Batı ülkelerine ‘Tahran’ı vurma’ çağrısına cevap verdi.Arakçı, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Sayın Zelenskiy, dünya aptal palyaçolardan bıktı. Yabancı desteğe dayanan ve paralı askerlerle dolu olan ordunuzdan farklı olarak biz İranlılar, kendimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz ve yabancılardan yardım dilenmeye kesinlikle ihtiyacımız yok” diye yazdı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Davos'un ardından yaptığı açıklamalarda, İran'a doğru büyük bir filo gönderdiklerini söylemişti. Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, İran’daki protestolara işaret ederek ABD’ye Tahran’ı vurma çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, hiçbir delil göstermeden, İran’ı Rusya’ya insansız hava araçları sağlamakla suçlamıştı.
10:15 23.01.2026 (güncellendi: 10:16 23.01.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi
İran Dışişleri Bakanı Arakçı, paralı askerlerden oluşan Ukrayna ordusundan farklı olarak İranlıların kendini nasıl koruyacaklarını çok iyi bildiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Batı ülkelerine ‘Tahran’ı vurma’ çağrısına cevap verdi.
Arakçı, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Sayın Zelenskiy, dünya aptal palyaçolardan bıktı. Yabancı desteğe dayanan ve paralı askerlerle dolu olan ordunuzdan farklı olarak biz İranlılar, kendimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz ve yabancılardan yardım dilenmeye kesinlikle ihtiyacımız yok” diye yazdı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Davos'un ardından yaptığı açıklamalarda, İran'a doğru büyük bir filo gönderdiklerini söylemişti. Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, İran’daki protestolara işaret ederek ABD’ye Tahran’ı vurma çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, hiçbir delil göstermeden, İran’ı Rusya’ya insansız hava araçları sağlamakla suçlamıştı.
İgor Korotçenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
DÜNYA
Rus uzman Korotçenko: ABD’nin elinde hiçbir mucize silah yok, geliştiremez de
09:45
