Rus uzman Korotçenko: ABD'nin elinde hiçbir mucize silah yok, geliştiremez de

Rus uzman Korotçenko: ABD’nin elinde hiçbir mucize silah yok, geliştiremez de

23.01.2026

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "kimsenin bilmediği silahlara" sahip oldukları açıklamasını değerlendirdi.Korotçenko, “Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişim düzeyi, güçlü askeri sanayi kompleksine sahip ABD gibi gelişmiş bir ülkenin bile, diğer askeri ve teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin henüz geliştirmediği bir mucize silahı birdenbire ortaya çıkarmasını imkansız kılıyor. Bu tamamen siyasi bir açıklama” ifadesini kullandı.Trump'ın bu açıklamasının, ABD'nin Avrupa Birliği ve NATO üzerindeki devam eden baskısı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Rus uzman, “Aynı zamanda Çin ve Rusya gibi jeopolitik rakiplerine de tehdit mesajları göndermek istiyorlar” yorumunda bulundu.ABD’nin halihazırda özellikle 6. nesil savaş uçağının geliştirilmesi olmak üzere, bir dizi umut vadeden programı hayata geçirdiğini ve Altın Kubbe stratejik füze savunma sisteminin uygulanmasında yer alan teknik meselelere ilişkin kavramsal bir anlayış geliştirdiğini anlatan Korotçenko şunu dedi:ABD'nin yapay zekâ alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve bunun muharebe komuta ve kontrol sistemlerine ve durumsal analizlere entegre edilerek, üst düzey askeri ve siyasi yönetim için en uygun çözümleri hızla geliştirme fırsatı sağladığını belirten Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü:Korotçenko, “Amerikan hipersonik teknolojilerinin geliştirilmesine gelince, bunlar çeşitli fırlatma araçlarının son test aşamasındalar. Oysa Rusya örneğin Tsirkon ve Avangrad gibi füzelerin seri üretimini çoktan yapıyor” diye ekledi.

