Rus uzman Korotçenko: ABD’nin elinde hiçbir mucize silah yok, geliştiremez de
Rus uzman Korotçenko: ABD’nin elinde hiçbir mucize silah yok, geliştiremez de
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişim düzeyinin, ABD gibi bir gücün bile, askeri açıdan gelişmiş diğer ülkelerin elde edemediği bir 'mucize silahı' aniden...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053253018_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1db4a41a8f58857dcd53cc721948a263.jpg
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "kimsenin bilmediği silahlara" sahip oldukları açıklamasını değerlendirdi.Korotçenko, “Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişim düzeyi, güçlü askeri sanayi kompleksine sahip ABD gibi gelişmiş bir ülkenin bile, diğer askeri ve teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin henüz geliştirmediği bir mucize silahı birdenbire ortaya çıkarmasını imkansız kılıyor. Bu tamamen siyasi bir açıklama” ifadesini kullandı.Trump'ın bu açıklamasının, ABD'nin Avrupa Birliği ve NATO üzerindeki devam eden baskısı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Rus uzman, “Aynı zamanda Çin ve Rusya gibi jeopolitik rakiplerine de tehdit mesajları göndermek istiyorlar” yorumunda bulundu.ABD’nin halihazırda özellikle 6. nesil savaş uçağının geliştirilmesi olmak üzere, bir dizi umut vadeden programı hayata geçirdiğini ve Altın Kubbe stratejik füze savunma sisteminin uygulanmasında yer alan teknik meselelere ilişkin kavramsal bir anlayış geliştirdiğini anlatan Korotçenko şunu dedi:ABD'nin yapay zekâ alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve bunun muharebe komuta ve kontrol sistemlerine ve durumsal analizlere entegre edilerek, üst düzey askeri ve siyasi yönetim için en uygun çözümleri hızla geliştirme fırsatı sağladığını belirten Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü:Korotçenko, “Amerikan hipersonik teknolojilerinin geliştirilmesine gelince, bunlar çeşitli fırlatma araçlarının son test aşamasındalar. Oysa Rusya örneğin Tsirkon ve Avangrad gibi füzelerin seri üretimini çoktan yapıyor” diye ekledi.
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişim düzeyinin, ABD gibi bir gücün bile, askeri açıdan gelişmiş diğer ülkelerin elde edemediği bir ‘mucize silahı’ aniden “cebinden çıkarmasının" mümkün olmadığı belirtildi.
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "kimsenin bilmediği silahlara" sahip oldukları açıklamasını değerlendirdi.
Korotçenko, “Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişim düzeyi, güçlü askeri sanayi kompleksine sahip ABD gibi gelişmiş bir ülkenin bile, diğer askeri ve teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin henüz geliştirmediği bir mucize silahı birdenbire ortaya çıkarmasını imkansız kılıyor. Bu tamamen siyasi bir açıklama” ifadesini kullandı.
Trump'ın bu açıklamasının, ABD'nin Avrupa Birliği ve NATO üzerindeki devam eden baskısı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Rus uzman, “Aynı zamanda Çin ve Rusya gibi jeopolitik rakiplerine de tehdit mesajları göndermek istiyorlar” yorumunda bulundu.
ABD’nin halihazırda özellikle 6. nesil savaş uçağının geliştirilmesi olmak üzere, bir dizi umut vadeden programı hayata geçirdiğini ve Altın Kubbe stratejik füze savunma sisteminin uygulanmasında yer alan teknik meselelere ilişkin kavramsal bir anlayış geliştirdiğini anlatan Korotçenko şunu dedi:
Ancak Ronald Reagan'ın stratejik savunma girişimini kurmayı planladığı ilkelerin, Trump'ın "Altın Kubbesi" ile karşılaştırıldığında bilimsel ve teknolojik ilerleme açısından temelde değişmediğini anlamak da önemli. Önleyici füzeler olduğu gibi kalıyor. Kuzey Amerika üzerinde, alçak Dünya yörüngesine lazer veya yönlendirilmiş enerji silahları gibi silahlarla donatılmış savaş uzay platformlarının konuşlandırılması, 20-25 yıllık bir uygulama ufkuyla bilimsel ve teknolojik bir proje olmaya devam ediyor.
ABD'nin yapay zekâ alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve bunun muharebe komuta ve kontrol sistemlerine ve durumsal analizlere entegre edilerek, üst düzey askeri ve siyasi yönetim için en uygun çözümleri hızla geliştirme fırsatı sağladığını belirten Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD’nin Venezuela'da (Başkan Nicolas) Maduro'yu yakalama operasyonunu geliştirme ve uygulamasında askeri yapay zekâ unsurlarını kullandığı açık. ABD çeşitli siber silah türlerinde geniş deneyime sahip. Ancak bu teknolojiler iyi biliniyor. Bunlara karşı savunma yöntemleri de öyle. İşte tam da bu nedenle, Amerikalıların, Rusya ve ABD arasındaki güç ve kaynak dengesini kökten değiştirebilecek devrim niteliğindeki hiçbir şeye sahip olmadığını ve yakın gelecekte de sahip olmayacağını güvenle söyleyebiliriz.
Korotçenko, “Amerikan hipersonik teknolojilerinin geliştirilmesine gelince, bunlar çeşitli fırlatma araçlarının son test aşamasındalar. Oysa Rusya örneğin Tsirkon ve Avangrad gibi füzelerin seri üretimini çoktan yapıyor” diye ekledi.