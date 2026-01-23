Stockholm Mahkemesi, Karapetyan'ın Elektrik Şebekeleri davasını geri çevirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/stockholm-mahkemesi-karapetyanin-elektrik-sebekeleri-davasini-geri-cevirdi-1102978700.html
2026-01-23T11:40+0300
2026-01-23T11:40+0300
2026-01-23T11:41+0300
Ermenistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Elektrik Şebekeleri (ESA) şirketinin kamulaştırılması ile ilgili olarak iş insanı Samvel Karapetyan’ın ailesinin Stockholm Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davanın geri çevrildiği bildirildi.Açıklamada, “Tahkim heyeti, davacıların talep ettiği geçici tedbirlerin asılsız olduğuna karar vererek, bu iddiaların tamamını reddetti” ifadesine yer verildi.Ayrıca, davacıların bu davadaki tüm yasal masrafları karşılamakla yükümlü olduğu ifade edildi.Elektrik Şebekeleri dosyasıErmenistan parlamentosu, 3 Temmuz 2025 tarihinde, tutuklu iş insanı Samvel Karapetyan'a ait ESA şirketini kamulaştırma hakkını hükümete tanıyan bir yasayı kabul etmişti.Daha sonra Liormand Holdings Limited şirketi ve Karapetyan ailesi, Stockholm Tahkim Mahkemesi’ne başvurarak ESA'nın lisansının ve yönetiminin yetkilerinin iadesini, ayrıca atanan geçici yöneticinin yetkilerinin sona erdirilmesini talep etmişti. Davacılar ayrıca ESA hisselerinin ve diğer varlıklarının zorla satılması veya devredilmesinin yasaklanması talebinde bulunmuştu.Ne olmuştu?Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.Geçen hafta Ermenistan Yolsuzluk Mücadele Mahkemesi’nin, iş insanı Karapetyan’ın tutukluluğunu ev hapsine dönüştürdüğü bildirilmişti.
11:40 23.01.2026 (güncellendi: 11:41 23.01.2026)
Ermenistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Elektrik Şebekeleri (ESA) şirketinin kamulaştırılması ile ilgili olarak iş insanı Samvel Karapetyan’ın ailesinin Stockholm Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davanın geri çevrildiği bildirildi.
Açıklamada, “Tahkim heyeti, davacıların talep ettiği geçici tedbirlerin asılsız olduğuna karar vererek, bu iddiaların tamamını reddetti” ifadesine yer verildi.
Ayrıca, davacıların bu davadaki tüm yasal masrafları karşılamakla yükümlü olduğu ifade edildi.
Elektrik Şebekeleri dosyası
Ermenistan parlamentosu, 3 Temmuz 2025 tarihinde, tutuklu iş insanı Samvel Karapetyan'a ait ESA şirketini kamulaştırma hakkını hükümete tanıyan bir yasayı kabul etmişti.
Daha sonra Liormand Holdings Limited şirketi ve Karapetyan ailesi, Stockholm Tahkim Mahkemesi’ne başvurarak ESA'nın lisansının ve yönetiminin yetkilerinin iadesini, ayrıca atanan geçici yöneticinin yetkilerinin sona erdirilmesini talep etmişti. Davacılar ayrıca ESA hisselerinin ve diğer varlıklarının zorla satılması veya devredilmesinin yasaklanması talebinde bulunmuştu.
Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.
Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
Geçen hafta Ermenistan Yolsuzluk Mücadele Mahkemesi’nin, iş insanı Karapetyan’ın tutukluluğunu ev hapsine dönüştürdüğü bildirilmişti.