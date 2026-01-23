https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rus-carter-ucagindan-tehlike-sinyali-cine-acil-inise-yapiyor-1102977035.html
Rus çarter uçağından tehlike sinyali: Çin'e acil iniş yapıyor
Rus çarter uçağından tehlike sinyali: Çin'e acil iniş yapıyor
23.01.2026
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Azur Air çarter şirketine ait Phuket - Barnaul seferi yapan Boeing 757 tipi yolcu uçağı, Çin'in Lanzhou kentine acil iniş yapmaya hazırlanıyor.Açıklamada, "Uçak tehlike sinyali verdi, Lanzhou'ya acil iniş yapmaya hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı. Uçakta 238 kişinin bulunduğu belirtildi.
11:11 23.01.2026 (güncellendi: 11:20 23.01.2026)
Rusya'nın en büyük çarter şirketi Azur Air'e ait bir yolcu uçağı, Çin üzerinde tehlike sinyali verdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Azur Air çarter şirketine ait Phuket - Barnaul seferi yapan Boeing 757 tipi yolcu uçağı, Çin'in Lanzhou kentine acil iniş yapmaya hazırlanıyor.
Açıklamada, "Uçak tehlike sinyali verdi, Lanzhou'ya acil iniş yapmaya hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı.
Uçakta 238 kişinin bulunduğu belirtildi.