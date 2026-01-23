Türkiye
ABD uçak gemisi saldırı grubu önümüzdeki günlerde Ortadoğu'ya ulaşacak
ABD uçak gemisi saldırı grubu önümüzdeki günlerde Ortadoğu'ya ulaşacak
ABD'ye ait bir uçak gemisi saldırı grubu ve diğer kuvvetlerin önümüzdeki günlerde Ortadoğu bölgesine ulaşacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaş gemilerinin “her ihtimale karşı” İran yönünde ilerlediği açıklamasının ardından Batı medyası, ABD yönetimindeki kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD uçak gemisi saldırı grubunun önümüzdeki günlerde Ortadoğu bölgesine ulaşacağını bildirdi.Medyaya konuşan uzmanlar, ABD’nin bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde Ortadoğu'daki asker sayısını sıklıkla artırdığına dikkat çekti. Askerlerin yeniden konuşlandırılmasının tamamen savunma amaçlı olabileceği kaydedildi.Çin'e ait bir uydu, 14 Ocak'ta Güney Çin Denizi'nde Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün faaliyetlerini tespit etmişti. Bu haber, geminin Asya'dan Ortadoğu'ya konuşlandırıldığına dair medya haberlerinin ardından gelmişti. Daha önce ABD Donanması'na ait bir uçak gemisi saldırı grubunun Güney Çin Denizi'nden, Ortadoğu'yu da kapsayan ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına konuşlandırıldığı bildirilmişti. Bu konuşlandırmanın Trump yönetimi ile İran arasındaki artan gerilimlerle bağlantılı olduğu belirtilmişti.
ABD uçak gemisi saldırı grubu önümüzdeki günlerde Ortadoğu'ya ulaşacak

ABD'ye ait bir uçak gemisi saldırı grubu ve diğer kuvvetlerin önümüzdeki günlerde Ortadoğu bölgesine ulaşacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaş gemilerinin “her ihtimale karşı” İran yönünde ilerlediği açıklamasının ardından Batı medyası, ABD yönetimindeki kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD uçak gemisi saldırı grubunun önümüzdeki günlerde Ortadoğu bölgesine ulaşacağını bildirdi.
Medyaya konuşan uzmanlar, ABD’nin bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde Ortadoğu'daki asker sayısını sıklıkla artırdığına dikkat çekti. Askerlerin yeniden konuşlandırılmasının tamamen savunma amaçlı olabileceği kaydedildi.
Çin'e ait bir uydu, 14 Ocak'ta Güney Çin Denizi'nde Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün faaliyetlerini tespit etmişti. Bu haber, geminin Asya'dan Ortadoğu'ya konuşlandırıldığına dair medya haberlerinin ardından gelmişti. Daha önce ABD Donanması'na ait bir uçak gemisi saldırı grubunun Güney Çin Denizi'nden, Ortadoğu'yu da kapsayan ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına konuşlandırıldığı bildirilmişti. Bu konuşlandırmanın Trump yönetimi ile İran arasındaki artan gerilimlerle bağlantılı olduğu belirtilmişti.
