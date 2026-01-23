Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/putin-ve-witkoff-gorusmesi-sona-erdi-gorusme-35-saatten-fazla-surdu-1102968636.html
Putin ve Witkoff görüşmesi sona erdi: Görüşme 3.5 saatten fazla sürdü
Putin ve Witkoff görüşmesi sona erdi: Görüşme 3.5 saatten fazla sürdü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşme sona erdi. Kremlin'de gerçekleşen görüşme 3.5 saatten fazla sürdü. 23.01.2026
dünya
abd
rusya
kremlin
vladimir putin
steve witkoff
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüşmesi sona erdi. Putin ile Witkoff arasında yedincisi gerçekleştirilen görüşme 3.5 saatten uzun sürdü. Kremlin, "Vladimir Putin'in ABD Başkanı'nın özel elçisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin sona erdiğini" söyledi ve toplantının Moskova saatiyle (TSİ aynı) 23.25'te başladığını ve 3.04'te sona erdiğini belirtti. Toplantı 3saat 39 dakika sürdü.Görüşmede Rus tarafından Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev katıldı. ABD tarafından ise Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve 'Federal Satın Alma Servisi' komisyon üyesi Josh Grunbaum katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kremlinde-putin-ile-whitkoff-arasindaki-gorusmesi-basladi-1102966146.html
rusya
abd, rusya, kremlin, vladimir putin, steve witkoff
abd, rusya, kremlin, vladimir putin, steve witkoff

Putin ve Witkoff görüşmesi sona erdi: Görüşme 3.5 saatten fazla sürdü

03:12 23.01.2026 (güncellendi: 03:46 23.01.2026)
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşme sona erdi. Kremlin'de gerçekleşen görüşme 3.5 saatten fazla sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüşmesi sona erdi. Putin ile Witkoff arasında yedincisi gerçekleştirilen görüşme 3.5 saatten uzun sürdü.
Kremlin, "Vladimir Putin'in ABD Başkanı'nın özel elçisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin sona erdiğini" söyledi ve toplantının Moskova saatiyle (TSİ aynı) 23.25'te başladığını ve 3.04'te sona erdiğini belirtti. Toplantı 3saat 39 dakika sürdü.
Görüşmede Rus tarafından Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev katıldı. ABD tarafından ise Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve 'Federal Satın Alma Servisi' komisyon üyesi Josh Grunbaum katıldı.
