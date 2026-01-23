Türkiye
PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine ceza
PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine ceza
Bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.Bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.
PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine ceza

Bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.
Bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.
