PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine ceza
PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine ceza
23.01.2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.Bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.
