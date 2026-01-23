Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/pakistanda-dugunde-patlama-5-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-kisi-yaralandi-1102995686.html
Pakistan'da düğünde patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Pakistan'da düğünde patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han'da bir düğün sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi... 23.01.2026
2026-01-23T22:23+0300
2026-01-23T22:23+0300
dünya
pakistan
patlama
düğün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102995414_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_47f384b52386121a9b913abea7ea0b93.jpg
Pakistan’ın kuzeybatısında bir düğün sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Geo News’in haberine göre olay, Dera İsmail Han bölgesinde hükümet yanlısı 'barış milisi' olarak bilinen grubun lideri Noor Alam Mehsud’un evinde düzenlenen düğünde yaşandı.Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, ilk bulgular olayın intihar saldırısı olabileceğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/putin-witkoff-gorusmesinde-baris-konseyi-ayrintisi-one-cikti-1102993977.html
pakistan
pakistan, patlama, düğün
pakistan, patlama, düğün

Pakistan'da düğünde patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

22:23 23.01.2026
Pakistan patlama
Pakistan patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Kashif Naveed
Pakistan’ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han’da bir düğün sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Pakistan’ın kuzeybatısında bir düğün sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Geo News’in haberine göre olay, Dera İsmail Han bölgesinde hükümet yanlısı 'barış milisi' olarak bilinen grubun lideri Noor Alam Mehsud’un evinde düzenlenen düğünde yaşandı.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, ilk bulgular olayın intihar saldırısı olabileceğine işaret ediyor.
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
