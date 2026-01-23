Pakistan'da düğünde patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/pakistanda-dugunde-patlama-5-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-kisi-yaralandi-1102995686.html
Pakistan’ın kuzeybatısında bir düğün sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Geo News’in haberine göre olay, Dera İsmail Han bölgesinde hükümet yanlısı 'barış milisi' olarak bilinen grubun lideri Noor Alam Mehsud’un evinde düzenlenen düğünde yaşandı.Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, ilk bulgular olayın intihar saldırısı olabileceğine işaret ediyor.
