Mattia Ahmet Minguzzi öldürülmesinin yıl dönümünde anıldı: 'Nefret etmeden ve geri adım atmadan adaleti arayacağız'

Mattia Ahmet Minguzzi öldürülmesinin yıl dönümünde anıldı: 'Nefret etmeden ve geri adım atmadan adaleti arayacağız'

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yıl dönümünde Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi... 23.01.2026

Mattia Ahmet Minguzzi, öldürülmesinin yıl dönümünde Kadıköy'de anıldı. Törene birçok siyasetçi de destek olmak için katıldı.Minguzzi cinayeti üzerinden bir yıl geçtiİstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yıl dönümünde Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi.Pazarın girişinde bulunan çocuk parkının yanındaki alanda yapılan törende konuşan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, davada istinaf sürecinin sonuçlandığını söyledi.Katillere "çocuk" diyenlere hakkını helal etmediğini dile getiren Minguzzi, "Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Bu böyle biline." dedi.'En son Atlas, sıra kimde?Yasemin Minguzzi, hiçbir şeyden korkmadığını dile getirerek, "Durmayacağım. Korksunlar benden. Bir yıl boyunca yasa çıkmadı. Hakkımı helal etmiyorum. En son Atlas, şimdi sıra kimde?" diye konuştu.Baba Andrea Minguzzi, oğlunun hayatını kaybettiği yerde sorumlulukla durduğunu belirtti.Minguzzi, buranın bir yaşam alanı olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:Törene CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Dilek İmamoğlu, ailenin avukatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da burada yaptığı konuşmada, cezaları ağırlaştırmak gerektiğini söyledi.Önce cinayetleri engelleyecek sistemi kurmak gerektiğini dile getiren Özdağ, "Aradan geçen zaman içinde hiçbir önlem alınmadı ve şimdi başka çocuklarımızı aynı kader bekliyor. Çünkü ertesi gün alınması gereken tedbirler alınmayıp konu geçiştiriliyor." ifadelerini kullandı.Aile ve beraberindekiler, konuşmaların ardından pazarın girişinde Mattia Ahmet Minguzzi anısına hazırlanan, üzerinde kaykay ve güvercinlerin bulunduğu anıtın bulunduğu alana geçti.Alana karanfil bırakıldığı sırada, "Mattia Ahmet için adalet", "Kanunlar değişsin, çocuklar ölmesin" ve "Sokakta katil istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

