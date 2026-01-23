https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kremlin-putin-ve-witkoff-ukrayna-konusunda-temaslari-surdurme-konusunda-anlastilar-1102972660.html

Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar

Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin sonunda, iki ülkenin Ukrayna ve diğer konularda yakın temasları... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T08:33+0300

2026-01-23T08:33+0300

2026-01-23T08:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

abd

kremlin

yuriy uşakov

steve witkoff

ukrayna

jared kushner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102913097_0:0:1160:653_1920x0_80_0_0_7aaf3129dc191e81c58f9156c76dff0f.png

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un dün gece gerçekleşen görüşmenin sonunda, başta Ukrayna olmak üzere ele alınan tüm konularda temasları sürdürme kararı aldıklarını söyledi.Uşakov, “Toplantıda, Rus ve Amerikan taraflarının Ukrayna ve diğer konularda birbirleriyle yakın temaslarını sürdürmeleri konusunda mutabakata varıldı” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Affinity Partners'ın kurucusu Jared Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Genel Hizmetler İdaresi Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum, Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Kremlin'e gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/putin-ve-witkoff-gorusmesi-sona-erdi-gorusme-35-saatten-fazla-surdu-1102968636.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, kremlin, yuriy uşakov, steve witkoff, ukrayna, jared kushner