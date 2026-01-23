https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kremlin-putin-ve-witkoff-ukrayna-konusunda-temaslari-surdurme-konusunda-anlastilar-1102972660.html
Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar
Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar
23.01.2026
ukrayna kri̇zi̇
rusya
abd
kremlin
yuriy uşakov
steve witkoff
ukrayna
jared kushner
rusya
ukrayna
Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar
08:33 23.01.2026 (güncellendi: 08:42 23.01.2026)
Rusya lideri Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin sonunda, iki ülkenin Ukrayna ve diğer konularda yakın temasları sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un dün gece gerçekleşen görüşmenin sonunda, başta Ukrayna olmak üzere ele alınan tüm konularda temasları sürdürme kararı aldıklarını söyledi.
Uşakov, “Toplantıda, Rus ve Amerikan taraflarının Ukrayna ve diğer konularda birbirleriyle yakın temaslarını sürdürmeleri konusunda mutabakata varıldı” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Affinity Partners'ın kurucusu Jared Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Genel Hizmetler İdaresi Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum, Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Kremlin'e gelmişti.