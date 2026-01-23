Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kremlin-putin-ve-witkoff-ukrayna-konusunda-temaslari-surdurme-konusunda-anlastilar-1102972660.html
Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar
Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin sonunda, iki ülkenin Ukrayna ve diğer konularda yakın temasları... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T08:33+0300
2026-01-23T08:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
abd
kremlin
yuriy uşakov
steve witkoff
ukrayna
jared kushner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102913097_0:0:1160:653_1920x0_80_0_0_7aaf3129dc191e81c58f9156c76dff0f.png
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un dün gece gerçekleşen görüşmenin sonunda, başta Ukrayna olmak üzere ele alınan tüm konularda temasları sürdürme kararı aldıklarını söyledi.Uşakov, “Toplantıda, Rus ve Amerikan taraflarının Ukrayna ve diğer konularda birbirleriyle yakın temaslarını sürdürmeleri konusunda mutabakata varıldı” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Affinity Partners'ın kurucusu Jared Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Genel Hizmetler İdaresi Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum, Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Kremlin'e gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/putin-ve-witkoff-gorusmesi-sona-erdi-gorusme-35-saatten-fazla-surdu-1102968636.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102913097_14:0:1005:743_1920x0_80_0_0_7959e89c53151aa50e953c82de16abf8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, kremlin, yuriy uşakov, steve witkoff, ukrayna, jared kushner
rusya, abd, kremlin, yuriy uşakov, steve witkoff, ukrayna, jared kushner

Kremlin: Putin ve Witkoff, Ukrayna konusunda temasları sürdürme konusunda anlaştılar

08:33 23.01.2026 (güncellendi: 08:42 23.01.2026)
© Sputnik / Кристина КормилицынаSteve Witkoff, Vladimir Putin
Steve Witkoff, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Rusya lideri Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin sonunda, iki ülkenin Ukrayna ve diğer konularda yakın temasları sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un dün gece gerçekleşen görüşmenin sonunda, başta Ukrayna olmak üzere ele alınan tüm konularda temasları sürdürme kararı aldıklarını söyledi.
Uşakov, “Toplantıda, Rus ve Amerikan taraflarının Ukrayna ve diğer konularda birbirleriyle yakın temaslarını sürdürmeleri konusunda mutabakata varıldı” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Affinity Partners'ın kurucusu Jared Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Genel Hizmetler İdaresi Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum, Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Kremlin'e gelmişti.
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
DÜNYA
Putin ve Witkoff görüşmesi sona erdi: 'Rusya-ABD-Ukrayna görüşmesi Abu Dabi'de yapılacak'
03:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала