Kredili mevduat hesabı limitlerine düzenleme: Limit kısıtı geliyor
Kredili Mevduat Hesapları’nda (KMH) hızlı artış ekonomi yönetimini harekete geçirdi. 16 Ocak itibarıyla 742,5 milyar TL’ye ulaşan KMH bakiyesi için bankalara... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebc64d2a4c85a04222e3d2dc6c80c586.jpg
Düşük maaşlar ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle milyonlarca kişi Kredili Mevduat Hesaplarına yönelirken, rakamlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Ocak haftasında KMH bakiyesi 742 milyar 516 milyon TL’ye çıktı. Aynı dönemde konut kredileri 648,4 milyar TL seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı haftasında KMH bakiyesi 441,2 milyar TL idi.Ekonomi yönetimi risk sinyalini verdiSabah yazarı Dilek Güngör, köşe yazısında bu artışın ekonomi yönetiminin radarına girdiğini belirtti. Güngör, geçen yıl Temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve KMH borçları için yapılandırma adımı atıldığını, 48 aya kadar vade ve yüzde 3,11 azami faiz oranıyla borçlulara nefes aldırıldığını hatırlattı. Ancak bu adımlara rağmen KMH borçlarının artmaya devam ettiğini vurguladı.Bankaların inisiyatifi sınırlandırılacakMevcut uygulamada KMH üst limiti genellikle aylık gelirin en fazla üç katı olarak belirlense de, nihai karar bankaların inisiyatifinde bulunuyor. Güngör, gelir ve kredi notuna dayalı değerlendirmelerde zaman zaman “terazinin şaştığını” ifade etti.Finansal İstikrar Komitesi devredeKonu, ekonomi yönetimi tarafından Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı’nda da ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi” denildi.'Bundan böyle o limitten fazla KMH açılamayacak'Dilek Güngör, edindiği bilgiyi yazısında şu sözlerle aktardı:“KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limittten fazla KMH açılamayacak.”
2026
Kredili mevduat hesabı limitlerine düzenleme: Limit kısıtı geliyor
