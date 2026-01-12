Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster: Messi yerine 'yumurta' cevabını verdi, 500 bini kaçırdı
Kim Milyoner Olmak İster: Messi yerine 'yumurta' cevabını verdi, 500 bini kaçırdı
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda yarışmacının “Yumurta” cevabı vermesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. Doğru cevap ise Lionel Messi çıktı. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, 500 bin TL değerindeki soru geceye damga vurdu.Yarışmacıya, “Yaklaşık 75 milyon beğeniyle Instagram’a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?”sorusu yöneltildi.Şıklar ise şöyleydi:A) Lionel MessiB) Kylie JennerC) Cristiano RonaldoD) YumurtaYarışmacı, daha önce bu bilgiyi okuduğunu söyleyerek, en çok beğeni alan fotoğrafın bir “yumurta” olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bunun üzerine D şıkkı olan Yumurta cevabını verdi.Ancak doğru cevap Lionel Messi oldu. Ekranda Messi şıkkının yeşil yanmasıyla birlikte yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı. Sorunun yanlış yanıtlanmasıyla 500 bin TL’lik ödül de kaçırılmış oldu.
Kim Milyoner Olmak İster: Messi yerine 'yumurta' cevabını verdi, 500 bini kaçırdı

08:31 12.01.2026
