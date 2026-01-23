Türkiye
Üsküdar Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun açılan damper kapağı yolda yürüyen kadına ve araçlara çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun kapağı bir anda açıldı. Kapak kaldırımda yürüyen bir kadına ve arabalara hızla çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda yürürken damper kapağı çarptıÜnalan Caddesi'nde seyreden belediyeye ait hafriyat kamyonunun damper kapağı caddeden dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle açıldı. Açılan kapağın çarptığı, yolda yürüyen bir kadın yere düşerek yaralandı. Kapak, park halindeki araçlara da çarptı.Çok sayıda araçta hasar meydana gelirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırıldıYaralanan kadın ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.
Kamyonun açılan damper kapağı kaldırımda yürüyen kadına çarptı

Ünalan Caddesi'nde seyreden belediyeye ait hafriyat kamyonunun damper kapağı caddeden dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle açıldı. Açılan kapağın çarptığı, yolda yürüyen bir kadın yere düşerek yaralandı. Kapak, park halindeki araçlara da çarptı.
Çok sayıda araçta hasar meydana gelirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanan kadın ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.
