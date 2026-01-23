Türkiye
IWF'den Rusya'nın genç haltercilerine izin çıktı: Yarışlara ulusal bayrak ve marşla katılacaklar
IWF’den Rusya’nın genç haltercilerine izin çıktı: Yarışlara ulusal bayrak ve marşla katılacaklar
Uluslararası Halter Federasyonu'nun (IWF), 23 yaşın altı Rus haltercilerin ulusal bayrak ve marşla turnuvalara katılmalarına izin verildiği belirtildi.
Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, IWF’nin Rus gençlere uluslararası halter yarışmalarına ulusal simgeleri kullanarak katılmalarına izin verdiğini açıkladı.‘Bilgi. Devlet’ forumunda konuşan Degtyarev, “Dün, halter federasyonunun, 23 yaş altında olan herkesin bayrak ve ulusal marşla yarışmasına izin verme kararı aldığı haberi geldi. Bugün bir duyuru yapılacak. Büyüklerin katılımına, Rusya Olimpiyat Komitesi’ne yetkiler yeniden verildikten sonra izin verilecek” ifadesini kullandı.IWF, 23 yaş üstü Rus haltercilerin uluslararası turnuvalara tarafsız statüde katılmalarına izin veriyor.Rusya Olimpiyat Komitesi’ne de başkanlık eden Degtyarev, ülkenin İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunlarında en fazla 13 sporcuyla temsil edileceği bilgisini vererek şunu dedi:Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat tarihleri ​​arasında Milano ve Cortina d'Ampezzo'da yapılacak.Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2022 Şubat’ta, uluslararası spor federasyonlarına Rus sporcuların müsabakalardan men edilmesini tavsiye etmişti. Federasyonların büyük kısmı bu tavsiyeye uymuştu. Komite daha sonra yaptırımların yumuşatılması ve Rus sporcuların tarafsız statüde turnuvalara katılmalarına izin verilmesini istemişti.
14:29 23.01.2026 (güncellendi: 14:30 23.01.2026)
Halter
Uluslararası Halter Federasyonu’nun (IWF), 23 yaşın altı Rus haltercilerin ulusal bayrak ve marşla turnuvalara katılmalarına izin verildiği belirtildi.
Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, IWF’nin Rus gençlere uluslararası halter yarışmalarına ulusal simgeleri kullanarak katılmalarına izin verdiğini açıkladı.
‘Bilgi. Devlet’ forumunda konuşan Degtyarev, “Dün, halter federasyonunun, 23 yaş altında olan herkesin bayrak ve ulusal marşla yarışmasına izin verme kararı aldığı haberi geldi. Bugün bir duyuru yapılacak. Büyüklerin katılımına, Rusya Olimpiyat Komitesi’ne yetkiler yeniden verildikten sonra izin verilecek” ifadesini kullandı.
IWF, 23 yaş üstü Rus haltercilerin uluslararası turnuvalara tarafsız statüde katılmalarına izin veriyor.
Rusya Olimpiyat Komitesi’ne de başkanlık eden Degtyarev, ülkenin İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunlarında en fazla 13 sporcuyla temsil edileceği bilgisini vererek şunu dedi:
Tarafsızlık statüsü ile ilgili tartışmalar ağır bir şey. Bir vatandaş ve 13 yıl boyunca (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması’nda görev yapmış biri olarak bunu anlıyorum. Ancak sporcuların yarışmasını engellemek yanlış. Onlar Rusya adına yarışıyor ve Rusya için madalya kazanıyorlar. Bu arada, farklı derecelerde başarıyla eski halimize dönüyoruz.
Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat tarihleri ​​arasında Milano ve Cortina d'Ampezzo'da yapılacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2022 Şubat’ta, uluslararası spor federasyonlarına Rus sporcuların müsabakalardan men edilmesini tavsiye etmişti. Federasyonların büyük kısmı bu tavsiyeye uymuştu. Komite daha sonra yaptırımların yumuşatılması ve Rus sporcuların tarafsız statüde turnuvalara katılmalarına izin verilmesini istemişti.
