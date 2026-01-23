IWF’den Rusya’nın genç haltercilerine izin çıktı: Yarışlara ulusal bayrak ve marşla katılacaklar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/iwfden-rusyanin-genc-haltercilerine-izin-cikti-yarislara-ulusal-bayrak-ve-marsla-katilacaklar--1102984077.html
23.01.2026
Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, IWF’nin Rus gençlere uluslararası halter yarışmalarına ulusal simgeleri kullanarak katılmalarına izin verdiğini açıkladı.‘Bilgi. Devlet’ forumunda konuşan Degtyarev, “Dün, halter federasyonunun, 23 yaş altında olan herkesin bayrak ve ulusal marşla yarışmasına izin verme kararı aldığı haberi geldi. Bugün bir duyuru yapılacak. Büyüklerin katılımına, Rusya Olimpiyat Komitesi’ne yetkiler yeniden verildikten sonra izin verilecek” ifadesini kullandı.IWF, 23 yaş üstü Rus haltercilerin uluslararası turnuvalara tarafsız statüde katılmalarına izin veriyor.Rusya Olimpiyat Komitesi’ne de başkanlık eden Degtyarev, ülkenin İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunlarında en fazla 13 sporcuyla temsil edileceği bilgisini vererek şunu dedi:Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat tarihleri arasında Milano ve Cortina d'Ampezzo'da yapılacak.Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2022 Şubat’ta, uluslararası spor federasyonlarına Rus sporcuların müsabakalardan men edilmesini tavsiye etmişti. Federasyonların büyük kısmı bu tavsiyeye uymuştu. Komite daha sonra yaptırımların yumuşatılması ve Rus sporcuların tarafsız statüde turnuvalara katılmalarına izin verilmesini istemişti.
14:29 23.01.2026 (güncellendi: 14:30 23.01.2026)
