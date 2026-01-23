https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/istanbul-valiligi-duyurdu-100-bin-ogrenciye-yemek-yardimi-1102991708.html
İstanbul Valiliği duyurdu: 100 bin öğrenciye yemek yardımı
İstanbul Valiliği duyurdu: 100 bin öğrenciye yemek yardımı
23.01.2026
İstanbul Valiliği'nin himayesinde yürütülen 'Gönülden Bir Öğün' projesinin detayları açıklandı.Proje kapsamında 100 bin çocuğa sıcak yemek verileceğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, “Bunun 20 binini İstanbul Valiliği olarak biz karşılayacağız. Kalan 80 bin öğrencimizin yemeğini ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverler, kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte karşılamayı hedefliyoruz” dedi.Projede şeffaf ve objektif kriterlerin esas alınacağını vurgulayan Vali Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirleneceğini söyledi.Öğrencilere özel kartlar verileceğini kaydeden Vali Gül, bu kartlara aylık 2 bin TL yükleneceğini ve kartların yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılacağını aktardı.
İstanbul Valiliği duyurdu: 100 bin öğrenciye yemek yardımı
İstanbul Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin beslenme sorununa çözüm amacıyla hayata geçirilecek 'Gönülden Bir Öğün' projesinin detaylarını açıkladı. Vali Gül, proje kapsamında İstanbul genelinde 100 bin öğrenciye sıcak yemek ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
İstanbul Valiliği'nin himayesinde yürütülen 'Gönülden Bir Öğün' projesinin detayları açıklandı.
Proje kapsamında 100 bin çocuğa sıcak yemek verileceğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, “Bunun 20 binini İstanbul Valiliği olarak biz karşılayacağız. Kalan 80 bin öğrencimizin yemeğini ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverler, kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte karşılamayı hedefliyoruz” dedi.
Projede şeffaf ve objektif kriterlerin esas alınacağını vurgulayan Vali Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirleneceğini söyledi.
Öğrencilere özel kartlar verileceğini kaydeden Vali Gül, bu kartlara aylık 2 bin TL yükleneceğini ve kartların yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılacağını aktardı.