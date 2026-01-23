https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/istanbul-valiligi-duyurdu-100-bin-ogrenciye-yemek-yardimi-1102991708.html

İstanbul Valiliği duyurdu: 100 bin öğrenciye yemek yardımı

İstanbul Valiliği duyurdu: 100 bin öğrenciye yemek yardımı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin beslenme sorununa çözüm amacıyla hayata geçirilecek 'Gönülden Bir Öğün' projesinin detaylarını açıkladı... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T17:37+0300

2026-01-23T17:37+0300

2026-01-23T17:37+0300

türki̇ye

i̇stanbul

yemek

yemek kartı

yemek bağışı

öğrenci

türk öğrenci

okul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c5f9428bbff032a29d1a5cc256c2afb.jpg

İstanbul Valiliği'nin himayesinde yürütülen 'Gönülden Bir Öğün' projesinin detayları açıklandı.Proje kapsamında 100 bin çocuğa sıcak yemek verileceğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, “Bunun 20 binini İstanbul Valiliği olarak biz karşılayacağız. Kalan 80 bin öğrencimizin yemeğini ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverler, kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte karşılamayı hedefliyoruz” dedi.Projede şeffaf ve objektif kriterlerin esas alınacağını vurgulayan Vali Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirleneceğini söyledi.Öğrencilere özel kartlar verileceğini kaydeden Vali Gül, bu kartlara aylık 2 bin TL yükleneceğini ve kartların yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/istanbul-valisi-gulden-sokak-hayvanlari-aciklamasi-bazi-belediyelerimiz-henuz-yeterince-harekete-1102705935.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, yemek, yemek kartı, yemek bağışı, öğrenci, türk öğrenci, okul