İsrail ordusunun tüm alanlarda hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığı açıklandı
İsrail ordusunun tüm alanlarda hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığı açıklandı
İsrail ordusunun, ABD’nin muhtemel İran saldırısına atıfla, hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığı... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.Defrin, İsrail ordusunun hafta boyunca Gazze, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlattı.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in askerlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Defrin, Zamir'in "beklenmedik durumlara karşı hazırlığı ve çeşitli seçenekleri" gözden geçirdiğini kaydetti.'Hafta boyu hazırlıklar tamamlandı'İsrail ordusunun hafta boyunca hazırlıklarını tamamladığını belirten Defrin, geçen hafta olduğu gibi sadece resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini kaydetti.ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail ordusunun hazırlık seviyesini yükselttiği, yedek askerlerin göreve çağrıldığı aktarılmıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve İran'ın muhtemel misillemelerine karşı hazırlıklı olmadıklarını belirterek, saldırıların ertelenmesini talep ettiği ileri sürülmüştü.
İsrail ordusunun tüm alanlarda hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığı açıklandı

İsrail ordusunun, ABD’nin muhtemel İran saldırısına atıfla, hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığı bildirildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.
Defrin, İsrail ordusunun hafta boyunca Gazze, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlattı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in askerlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Defrin, Zamir'in "beklenmedik durumlara karşı hazırlığı ve çeşitli seçenekleri" gözden geçirdiğini kaydetti.

'Hafta boyu hazırlıklar tamamlandı'

İsrail ordusunun hafta boyunca hazırlıklarını tamamladığını belirten Defrin, geçen hafta olduğu gibi sadece resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini kaydetti.
ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail ordusunun hazırlık seviyesini yükselttiği, yedek askerlerin göreve çağrıldığı aktarılmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve İran'ın muhtemel misillemelerine karşı hazırlıklı olmadıklarını belirterek, saldırıların ertelenmesini talep ettiği ileri sürülmüştü.
