İsrail, İspanya’nın Pegasus casus yazılımı skandalıyla ilgili soruşturmasını engelledi

Sputnik Türkiye
İspanyol mahkemesi Pegasus casus yazılımı dosyasını bir kez daha rafa kaldırırken İsrail'i işaret etti. Yargıç, İsrail yapımı yazılımın başbakan Sanchez ve... 23.01.2026
dünya
pedro sanchez
pegasus
i̇srail
margarita robles
haberler
nso group
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/orban-onumuzdeki-100-yil-boyunca-ukraynanin-ab-uyeligine-izin-vermeyecegiz-1102987154.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
16:58 23.01.2026
© AP Photo / Manu FernandezPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Abone ol
İspanyol mahkemesi Pegasus casus yazılımı dosyasını bir kez daha rafa kaldırırken İsrail’i işaret etti. Yargıç, İsrail yapımı yazılımın başbakan Sanchez ve bakanların telefonlarını hedef almakta kullanıldığına dair soruşturmayı, işbirliği eksikliğini gerekçe göstererek askıya aldı.
İspanya’nın en yüksek ceza mahkemesi, İsrail yapımı Pegasus yazılımının başbakan Pedro Sanchez de dahil olmak üzere üst düzey İspanyol bakanların cep telefonlarını hedef almakta kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmayı, İsrailli yetkililerden gelen işbirliği eksikliğinin ülkeler arasındaki ‘iyi niyet ilkesini’ ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha rafa kaldırdı.
Soruşturma, Mayıs 2022’de İspanyol hükümetinin, Başbakan Pedro Sanchez ile Savunma Bakanı Margarita Robles’in telefonlarına bir önceki yıl casus yazılım bulaştırıldığı açıklamasının ardından başlatılmıştı.
Üreticisi NSO Group’a göre yalnızca devlet kurumlarının erişimine açık olan bu yazılımla daha sonra İçişleri Bakanı ile Tarım Bakanı’nın telefonlarının da hedef alındığı tespit edildi.

İstihbarat başkanı görevden alınmıştı

Bu ifşaatlar, İspanya istihbarat teşkilatının başındaki Paz Esteban’ın görevden alınmasına ve ülkenin Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) bünyesinde 'eksiklikler' bulunduğunun kabul edilmesine yol açtı.
Açıklanan kararda, Madrid’deki Ulusal Yüksek Mahkeme’de görev yapan Yargıç Jose Luis Calama, Pegasus’un kullanımına ilişkin soruşturmanın İsrail’den süregelen iş birliği eksikliği nedeniyle ikinci kez düşürüldüğünü söyledi.
Calama, İsrailli yetkililerin bilgi taleplerini “engellediğini ve devletler arası ilişkileri düzenlemesi gereken iyi niyet ilkesini ihlal ettiğini” belirtti.
Yargıç, soruşturmayı ilk olarak Temmuz 2023’te sonlandırmış, ancak Fransız yetkililerin Pegasus’un Fransız bakanlar, milletvekilleri, avukatlar ve gazetecilerin telefonlarına sızmak için kullanıldığına dair bilgi paylaşmasının ardından birkaç ay sonra dosyayı yeniden açmıştı.

Pegasus yazılımı nedir?

Pegasus, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen, akıllı telefonlara sızarak kullanıcıyı haber vermeden izlemeye yarayan gelişmiş bir casus yazılım.
Şirketin kendi beyanına göre Pegasus yalnızca devlet kurumlarına satılıyor ve ‘terörle mücadele ile ağır suçların önlenmesi’ amacıyla kullanılması gerekiyor. Ancak pratikte bu sınırın sık sık aşıldığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor.

Pegasus ne yapabilir?

Pegasus bulaştığı bir telefonda neredeyse tam kontrol sağlayabiliyor:
Telefon görüşmelerini dinleyebilir
WhatsApp, Signal gibi şifreli mesajlaşmaları okuyabilir
Mikrofonu ve kamerayı uzaktan açabilir
Konum verilerini takip edebilir
Rehber, fotoğraf, e-posta ve dosyalara erişebilir
Bunların büyük bölümü, kullanıcının hiçbir şey tıklamasına gerek kalmadan gerçekleşebilir.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Orban: Önümüzdeki 100 yıl boyunca Ukrayna'nın AB üyeliğine izin vermeyeceğiz
15:36
