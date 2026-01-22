İBB'ye ait kreşte darp ve istismar iddiası: Soruşturma başlatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/ibbye-ait-kreste-darp-ve-istismar-iddiasi-sorusturma-baslatildi-1102959349.html

İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye ait kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Eyüpsultan'daki bir kreşte küçük çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliği soruşturma başlattı. İBB'den yapılan açıklamada da, küçük bir çocuğun vücudunda 'morluk' fark edilir edilmez harekete geçildiği belirtilirken, idari inceleme ve teftiş çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada 'kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır' denildi. Soruşturma başlatıldıİstanbul Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan darp ve istismar iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.Kamera görüntülerine dikkat çekildiİBB'nin yazılı açıklamasında, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve hassasiyetle ele alındığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:İBB'nin kendi iç soruşturmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

