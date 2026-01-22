Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/ibbye-ait-kreste-darp-ve-istismar-iddiasi-sorusturma-baslatildi-1102959349.html
İBB'ye ait kreşte darp ve istismar iddiası: Soruşturma başlatıldı
İBB'ye ait kreşte darp ve istismar iddiası: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye ait kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T17:31+0300
2026-01-22T17:34+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
eyüpsultan
kreş
şiddet
çocuğa şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097173014_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_617cc3183829a0d35cfe53007b63ff83.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Eyüpsultan'daki bir kreşte küçük çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliği soruşturma başlattı. İBB'den yapılan açıklamada da, küçük bir çocuğun vücudunda 'morluk' fark edilir edilmez harekete geçildiği belirtilirken, idari inceleme ve teftiş çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada 'kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır' denildi. Soruşturma başlatıldıİstanbul Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan darp ve istismar iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.Kamera görüntülerine dikkat çekildiİBB'nin yazılı açıklamasında, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve hassasiyetle ele alındığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:İBB'nin kendi iç soruşturmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ozel-bir-kreste-cocuklara-eziyet-etmekle-suclanan-ogretmenler-hakkinda-iddianame-hazirlandi-56-yila-1102742006.html
türki̇ye
eyüpsultan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097173014_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9bd991ed1cea32cf70af2482c9e4e17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, eyüpsultan, kreş, şiddet, çocuğa şiddet
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, eyüpsultan, kreş, şiddet, çocuğa şiddet

İBB'ye ait kreşte darp ve istismar iddiası: Soruşturma başlatıldı

17:31 22.01.2026 (güncellendi: 17:34 22.01.2026)
© AAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye ait kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Eyüpsultan'daki bir kreşte küçük çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliği soruşturma başlattı. İBB'den yapılan açıklamada da, küçük bir çocuğun vücudunda 'morluk' fark edilir edilmez harekete geçildiği belirtilirken, idari inceleme ve teftiş çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada 'kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır' denildi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan darp ve istismar iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kamera görüntülerine dikkat çekildi

İBB'nin yazılı açıklamasında, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve hassasiyetle ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş, emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir. Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Ayrıca aileyle yürütülen görüşmelerde, farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş, bu durum yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur."
İBB'nin kendi iç soruşturmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
TÜRKİYE
Özel bir kreşte çocuklara eziyet etmekle suçlanan öğretmenler hakkında iddianame hazırlandı: 56 yıla kadar hapis istendi
14 Ocak, 18:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала