Hem altın hem gümüşte tarihi rekor: Fiyatlar neden yükseliyor?

Hem altın hem gümüşte tarihi rekor: Fiyatlar neden yükseliyor?

19.01.2026

Altın fiyatları yüzde 2'ye yakın yükselişle ons ​​başına 4 bin 690 doların üzerine çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Altın neden artıyor?Bu artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle gerçekleşti.Trump Cumartesi günü, Grönland'ın Amerikan kontrolüne karşı çıkmaları nedeniyle sekiz Avrupa ülkesinden gelen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. "Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınması" konusunda bir anlaşmaya varılamaması durumunda bu oran 1 Haziran'a kadar yüzde 25'e çıkabilir. Bu açıklama Avrupa genelinde endişelere yol açtı ve Avrupalı ​​liderlerin önümüzdeki günlerde olası misilleme önlemlerini görüşmek üzere acil bir toplantı yapması bekleniyor.Ons altında yeni rekorABD ve AB arasında artan gerilim, piyasalarda hafta başında risk iştahını düşürerek güvenli liman talebinin artmasını beraberinde getirdi.Cuma günü 4.596 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün ilk işlemlerde 4.690 dolar ile yeni rekor seviyeyi test etti. TSİ 06:00 itibarıyla ons altında işlemler 4.665 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.19 Ocak Pazartesi 2026 altın fiyatlarıOnstaki hareketlilik gram altına yansıdı. 19 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.511 TL ile tüm zamanların en yükseğini gördü. TSİ 06:00’da gram altında işlemler 6.485 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor.Kapalıçarşı altın fiyatlarıÖte yandan Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 6.645 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.825 TL’den gerçekleşiyor.Gümüşte yeni zirveGeçen yıl değerli metaller grubunda en fazla yükselen ve yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan gümüş de bugün yeni zirvesini gördü. Geçen haftayı 90,12 dolardan tamamlayan ons gümüş fiyatı bugün ilk işlemlerde 94,12 dolar ile rekor tazeledi.Aynı zamanda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapar zekâ sektörleri tarafından talep edilen bir emtia olan gümüş fiyatı, yeniden tarife savaşlarının başlamasından duyulan endişelerden de destek buldu.

