https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/esat-yontunc-hakkinda-yakalama-karari-cikartildi-1102912335.html
Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Sputnik Türkiye
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T13:31+0300
2026-01-21T13:31+0300
2026-01-21T13:47+0300
türki̇ye
haberler
acun medya
acun ılıcalı
esat yontunç
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102912178_0:38:683:422_1920x0_80_0_0_121b8c312aad378896d149df4db7df11.png
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiYontunç’un yurtdışında olduğu tespiti üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Esat Yontunç kimdir?Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Esat Yontunç Acun Ilıcalı ile çocukluk arkadaşıdır. Öyle ki, Acun Ilıcalı trafik kazası sonucu annesi ve babasını kaybedince bir sene kadar Yontunçların evinde kalmıştır.Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır. İş ilişkileri boyunca birlikte yol alan Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı Acun Medya şirketini de birlikte kurmuştur.Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mehmet-ustundag-ve-uc-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1102906382.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102912178_0:0:683:512_1920x0_80_0_0_14e7a494e44db224fc68677bd9425cd3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esat yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı, esat yontunç kimdir, esat yontuç kimdir, esat yontunç acun ılıcalı
esat yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı, esat yontunç kimdir, esat yontuç kimdir, esat yontunç acun ılıcalı
Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı
13:31 21.01.2026 (güncellendi: 13:47 21.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi
Yontunç’un yurtdışında olduğu tespiti üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Esat Yontunç Acun Ilıcalı ile çocukluk arkadaşıdır. Öyle ki, Acun Ilıcalı trafik kazası sonucu annesi ve babasını kaybedince bir sene kadar Yontunçların evinde kalmıştır.
Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır. İş ilişkileri boyunca birlikte yol alan Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı Acun Medya şirketini de birlikte kurmuştur.
Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.