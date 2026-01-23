Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/galatasarayin-yeni-transferi-noa-lang-istanbulda-kulubun-buyuklugu-ve-sosyal-medyadaki-taraftarlar-1102969955.html
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da: 'Kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu'
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da: 'Kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T07:15+0300
2026-01-23T07:15+0300
spor
galatasaray
napoli
noa lang
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102970083_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_10552a6086a6614db3de90315c8763b0.jpg
İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'i, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" ifadelerini kullandı.Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.Noa Lang'ın piyasa fiyatı 25 milyon euro. Spor yazarı Fabrizio Romano transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/israilde-ergin-atamana-kufurlu-saldiri-10-15-bin-kisi-bana-hakaret-ederken-gorevliler-hic-kimse-1102967885.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102970083_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f61902eb9c885ea2a282860fa535a623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, napoli, noa lang
galatasaray, napoli, noa lang

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da: 'Kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu'

07:15 23.01.2026
© AA / İslam YakutNoa Lang
Noa Lang - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.
İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'i, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" ifadelerini kullandı.
© AA / İslam YakutNoa Lang
Noa Lang - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
Noa Lang
© AA / İslam Yakut
Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.
Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.

Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.
© AA / İslam YakutNoa Lang
Noa Lang - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
Noa Lang
© AA / İslam Yakut
Noa Lang'ın piyasa fiyatı 25 milyon euro. Spor yazarı Fabrizio Romano transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Napoli, 2 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddesini içeren anlaşmayı kabul etti. Galatasaray, Haziran ayında Lang'ı kalıcı olarak transfer ederse, Lang'ın maaşı Napoli'deki mevcut maaşından daha yüksek olacak."
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
SPOR
İsrail’de Ergin Ataman'a küfürlü saldırı: '10-15 bin kişi bana hakaret ederken görevliler hiç kimse işini yapmıyor'
02:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала