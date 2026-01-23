https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/galatasarayin-yeni-transferi-noa-lang-istanbulda-kulubun-buyuklugu-ve-sosyal-medyadaki-taraftarlar-1102969955.html
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da: 'Kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu'
23.01.2026
İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'i, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" ifadelerini kullandı.Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.Noa Lang'ın piyasa fiyatı 25 milyon euro. Spor yazarı Fabrizio Romano transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:
İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'i, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" ifadelerini kullandı.
Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.
Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.
Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.
Noa Lang'ın piyasa fiyatı 25 milyon euro. Spor yazarı Fabrizio Romano transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Napoli, 2 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddesini içeren anlaşmayı kabul etti. Galatasaray, Haziran ayında Lang'ı kalıcı olarak transfer ederse, Lang'ın maaşı Napoli'deki mevcut maaşından daha yüksek olacak."