https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/galatasarayin-yeni-transferi-noa-lang-istanbulda-kulubun-buyuklugu-ve-sosyal-medyadaki-taraftarlar-1102969955.html

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da: 'Kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu'

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da: 'Kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T07:15+0300

2026-01-23T07:15+0300

2026-01-23T07:15+0300

spor

galatasaray

napoli

noa lang

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102970083_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_10552a6086a6614db3de90315c8763b0.jpg

İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'i, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" ifadelerini kullandı.Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.Noa Lang'ın piyasa fiyatı 25 milyon euro. Spor yazarı Fabrizio Romano transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/israilde-ergin-atamana-kufurlu-saldiri-10-15-bin-kisi-bana-hakaret-ederken-gorevliler-hic-kimse-1102967885.html

napoli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, napoli, noa lang