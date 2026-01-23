https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/fbiin-en-cok-arananlar-listesinde-yer-alan-eski-olimpik-snowboardcu-ryan-wedding-yakalandi-1102992296.html

FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı

FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı

Sputnik Türkiye

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan, eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding’in gözaltına alındığı bildirildi... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T18:15+0300

2026-01-23T18:15+0300

2026-01-23T18:15+0300

dünya

ryan wedding

fbi

associated press (ap)

haberler

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094284300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1af737578a8e62a416e99497eac5c48.jpg

Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin gizli tutulması koşuluyla Associated Press’e konuşan iki yetkiliye göre Wedding, cuma günü yakalandı.Yetkililer, gözaltı işleminin cuma günü ilerleyen saatlerde FBI Direktörü Kash Patel’in Kaliforniya’da düzenleyeceği basın toplantısıyla resmen duyurulmasının beklendiğini aktardı. Aynı kaynaklardan biri, Wedding’in Meksika’da yakalandığını söyledi.Wedding’e yöneltilen suçlamalarKanada adına olimpiyatlarda yarışmış olan Wedding’in, geniş çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönettiği ve bu suç faaliyetlerini sürdürmek amacıyla birden fazla cinayeti organize ettiği öne sürülüyor.FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesinde yer alan Wedding’in yakalanmasına ve mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül vaat edilmişti.FBI, geçen ay Wedding’e ait yeni bir fotoğraf yayımlamış ve söz konusu görüntünün yaz aylarında Meksika’da çekildiğinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/eski-rus-istihbaratci-zelenskiy-davosta-avrupayi-ve-trumpi-asagilamaya-calisti-1102991394.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ryan wedding, fbi, associated press (ap), haberler, abd