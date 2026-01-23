Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/fbiin-en-cok-arananlar-listesinde-yer-alan-eski-olimpik-snowboardcu-ryan-wedding-yakalandi-1102992296.html
FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı
FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı
Sputnik Türkiye
ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan, eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding’in gözaltına alındığı bildirildi... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T18:15+0300
2026-01-23T18:15+0300
dünya
ryan wedding
fbi
associated press (ap)
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094284300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1af737578a8e62a416e99497eac5c48.jpg
Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin gizli tutulması koşuluyla Associated Press’e konuşan iki yetkiliye göre Wedding, cuma günü yakalandı.Yetkililer, gözaltı işleminin cuma günü ilerleyen saatlerde FBI Direktörü Kash Patel’in Kaliforniya’da düzenleyeceği basın toplantısıyla resmen duyurulmasının beklendiğini aktardı. Aynı kaynaklardan biri, Wedding’in Meksika’da yakalandığını söyledi.Wedding’e yöneltilen suçlamalarKanada adına olimpiyatlarda yarışmış olan Wedding’in, geniş çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönettiği ve bu suç faaliyetlerini sürdürmek amacıyla birden fazla cinayeti organize ettiği öne sürülüyor.FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesinde yer alan Wedding’in yakalanmasına ve mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül vaat edilmişti.FBI, geçen ay Wedding’e ait yeni bir fotoğraf yayımlamış ve söz konusu görüntünün yaz aylarında Meksika’da çekildiğinin değerlendirildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/eski-rus-istihbaratci-zelenskiy-davosta-avrupayi-ve-trumpi-asagilamaya-calisti-1102991394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094284300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb0caf7965cb698f0ed6913bee6e4c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ryan wedding, fbi, associated press (ap), haberler, abd
ryan wedding, fbi, associated press (ap), haberler, abd

FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı

18:15 23.01.2026
© AP Photo / Damian DovarganesFBI, Kanadalı eski olimpiyat sporcusu Ryan Wedding'in başına ödül koydu
FBI, Kanadalı eski olimpiyat sporcusu Ryan Wedding'in başına ödül koydu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Abone ol
ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan, eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding’in gözaltına alındığı bildirildi. Wedding, uyuşturucu kaçakçılığı ve bir federal tanığın öldürülmesiyle bağlantılı suçlamalarla aranıyordu.
Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin gizli tutulması koşuluyla Associated Press’e konuşan iki yetkiliye göre Wedding, cuma günü yakalandı.
Yetkililer, gözaltı işleminin cuma günü ilerleyen saatlerde FBI Direktörü Kash Patel’in Kaliforniya’da düzenleyeceği basın toplantısıyla resmen duyurulmasının beklendiğini aktardı. Aynı kaynaklardan biri, Wedding’in Meksika’da yakalandığını söyledi.

Wedding’e yöneltilen suçlamalar

Kanada adına olimpiyatlarda yarışmış olan Wedding’in, geniş çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönettiği ve bu suç faaliyetlerini sürdürmek amacıyla birden fazla cinayeti organize ettiği öne sürülüyor.
FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesinde yer alan Wedding’in yakalanmasına ve mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül vaat edilmişti.
FBI, geçen ay Wedding’e ait yeni bir fotoğraf yayımlamış ve söz konusu görüntünün yaz aylarında Meksika’da çekildiğinin değerlendirildiğini açıklamıştı.
Donald Trump Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
DÜNYA
Eski Rus istihbaratçı: Zelenskiy Davos’ta Avrupa’yı ve Trump’ı aşağılamaya çalıştı
17:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала