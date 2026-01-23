https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/fbiin-en-cok-arananlar-listesinde-yer-alan-eski-olimpik-snowboardcu-ryan-wedding-yakalandi-1102992296.html
FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı
FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı
Sputnik Türkiye
ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan, eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding’in gözaltına alındığı bildirildi... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T18:15+0300
2026-01-23T18:15+0300
2026-01-23T18:15+0300
dünya
ryan wedding
fbi
associated press (ap)
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094284300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1af737578a8e62a416e99497eac5c48.jpg
Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin gizli tutulması koşuluyla Associated Press’e konuşan iki yetkiliye göre Wedding, cuma günü yakalandı.Yetkililer, gözaltı işleminin cuma günü ilerleyen saatlerde FBI Direktörü Kash Patel’in Kaliforniya’da düzenleyeceği basın toplantısıyla resmen duyurulmasının beklendiğini aktardı. Aynı kaynaklardan biri, Wedding’in Meksika’da yakalandığını söyledi.Wedding’e yöneltilen suçlamalarKanada adına olimpiyatlarda yarışmış olan Wedding’in, geniş çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönettiği ve bu suç faaliyetlerini sürdürmek amacıyla birden fazla cinayeti organize ettiği öne sürülüyor.FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesinde yer alan Wedding’in yakalanmasına ve mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül vaat edilmişti.FBI, geçen ay Wedding’e ait yeni bir fotoğraf yayımlamış ve söz konusu görüntünün yaz aylarında Meksika’da çekildiğinin değerlendirildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/eski-rus-istihbaratci-zelenskiy-davosta-avrupayi-ve-trumpi-asagilamaya-calisti-1102991394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094284300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb0caf7965cb698f0ed6913bee6e4c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ryan wedding, fbi, associated press (ap), haberler, abd
ryan wedding, fbi, associated press (ap), haberler, abd
FBI’ın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding yakalandı
ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan, eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding’in gözaltına alındığı bildirildi. Wedding, uyuşturucu kaçakçılığı ve bir federal tanığın öldürülmesiyle bağlantılı suçlamalarla aranıyordu.
Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin gizli tutulması koşuluyla Associated Press’e konuşan iki yetkiliye göre Wedding, cuma günü yakalandı.
Yetkililer, gözaltı işleminin cuma günü ilerleyen saatlerde FBI Direktörü Kash Patel’in Kaliforniya’da düzenleyeceği basın toplantısıyla resmen duyurulmasının beklendiğini aktardı. Aynı kaynaklardan biri, Wedding’in Meksika’da yakalandığını söyledi.
Wedding’e yöneltilen suçlamalar
Kanada adına olimpiyatlarda yarışmış olan Wedding’in, geniş çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönettiği ve bu suç faaliyetlerini sürdürmek amacıyla birden fazla cinayeti organize ettiği öne sürülüyor.
FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesinde yer alan Wedding’in yakalanmasına ve mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül vaat edilmişti.
FBI, geçen ay Wedding’e ait yeni bir fotoğraf yayımlamış ve söz konusu görüntünün yaz aylarında Meksika’da çekildiğinin değerlendirildiğini açıklamıştı.