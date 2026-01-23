https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/esnafin-dukkanina-astigi-not-sosyal-medyada-gundem-oldu-1102983400.html

Esnafın dükkanına astığı not sosyal medyada gündem oldu

Niğde'de bir çay ocağının kapısına asılan 'depresyona girdim, pazartesine kadar yokum' notu sosyal medyada gündem oldu. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Niğde'de çay ocağı işleten bir kişinin kapattığı dükkanın kapısına astığı 'depresyona girdim, pazartesine kadar yokum' notu sosyal medyada gündem oldu. Biz de depresyona girdik ama sabah 7.00'de de metrobüse bindikNiğde DMC Haber'in haberine göre, il merkezinde çay ocağı işleten bir esnaf kapısına depresyona girdim, pazartesine kadar yokum' notu asarak dükkanını kapadı. Yazı çevre sakinlerini meraklandırırken kısa sürede de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı duruma yorum yaparken, 'biz de depresyona girdik ama sabah 7.00'de metrobüse bindik', 'bir kişilik daha yer var mı acaba', 'bence salıdan başla' yorumları dikkat çekti.

2026

