Bağırsak yoluyla depresyonu tedavi edebilen bir protein keşfedildi: Sızdıran bağırsak sendromu için çözüm olabilir mi?

Yeni bulgular, Reelin adı verilen bir proteinin hem “sızdıran bağırsak sendromunda” (leaky gut) hem de ağır depresyonun tedavisinde rol oynayabileceğini... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Gelecekte enjeksiyon yoluyla verilen bir protein, hem “sızdıran bağırsak” hem de ağır depresyon için bir çözüm olabilir mi? University of Victoria (UVic) tarafından yapılan ve Chronic Stress dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, Reelin adlı bir glikoproteini olası bir çözüm olarak işaret ediyor.Normal koşullarda mide, kalın bağırsak ve ince bağırsaktan kana geçen maddeleri kontrol eden sisteme “bağırsak” denir. Ancak kronik stres ya da majör depresif bozukluk (MDD) gibi stresle ilişkili durumlarda, bağırsağın koruyucu bariyeri zayıflayabilir ve daha geçirgen hale gelebilir.Bu durum, “sızdıran bağırsak sendromu” olarak adlandırılır ve bakteriler ile toksinlerin kan dolaşımına sızmasına neden olabilir. Bu sızıntı bağışıklık sistemini harekete geçirerek iltihaplanmaya yol açabilir ve bu da depresyon belirtilerini şiddetlendirebilir. Bu nedenle bağırsak bariyerini güçlendiren ve onaran tedaviler, MDD’nin önlenmesinde faydalı olabilir.Reelin olası bir tedavi mi?Çalışmanın sorumlu yazarı ve UVic’te tıp bilimleri profesörü olan Hector Caruncho’ya göre, olası çözümlerden biri Reelin temelli tedaviler olabilir. Reelin; beyin, kan, karaciğer ve bağırsaklar dahil olmak üzere vücudun birçok yerinde bulunur.Çalışma, kronik stresin deneysel modellerde bağırsaklardaki Reelin düzeyini azalttığını ve tek seferlik 3 mikrogramlık Reelin enjeksiyonunun bu seviyeleri normale döndürdüğünü ortaya koydu.Önceki araştırmalar, majör depresif bozukluk tanısı alan bireylerin beyinlerinde Reelin düzeyinin düşük olduğunu, kronik strese maruz kalan kemirgenlerde de benzer durumun görüldüğünü ve 3 mikrogramlık tek bir damar içi Reelin enjeksiyonunun bu hayvanlarda antidepresan benzeri etkiler yarattığını göstermişti. Ayrıca Reelin’in sağlıklı bağırsak yenilenmesi için gerekli olduğu da daha önce ortaya konmuştu.Reelin’in klinik kullanıma girmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da, bu bulgular Reelin’i hem beyni hem de bağırsakları hedef alan umut verici yeni bir depresyon tedavisi adayı olarak öne çıkardığı belirtiliyor.

2025

