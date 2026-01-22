https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi-ilk-kez-200-milyar-dolari-asti-1102953634.html
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı: İlk kez 200 milyar doları aştı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı: İlk kez 200 milyar doları aştı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı. Toplam rezervler, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T14:52+0300
2026-01-22T14:52+0300
2026-01-22T15:43+0300
ekonomi̇
merkez bankası
altın
dolar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı. Merkez Bankası toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.Rezervlerin tarihi zirvesinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık" değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki kur korumalı mevduat uygulamasından çıkış sürecindeki başarıya işaret ederek, şunları kaydetti:"Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/merkez-bankasi-yilin-ilk-faiz-kararini-duyurdu-1102946906.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c4958632d07253b59cd1747af6037ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, altın, dolar
merkez bankası, altın, dolar
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı: İlk kez 200 milyar doları aştı
14:52 22.01.2026 (güncellendi: 15:43 22.01.2026)
Merkez Bankası'nın rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı. Toplam rezervler, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı.
Merkez Bankası toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Rezervlerin tarihi zirvesinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık" değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki kur korumalı mevduat uygulamasından çıkış sürecindeki başarıya işaret ederek, şunları kaydetti:
"Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."