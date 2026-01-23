https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/ekrem-imamoglunun-diploma-davasi-hakkinda-karar-1102991271.html
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında karar
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen 'diploma' davasının iptali talebiyle açtığı karşı dava reddedildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen diploma davasının iptali talebiyle açtığı karşı davada karar çıktı.İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun açtığı davayı reddetti. Mahkeme, başvuruda ileri sürülen iptal gerekçelerini yerinde bulmayarak işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen diploma davasının iptali talebiyle açtığı karşı davada karar çıktı.
İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun açtığı davayı reddetti. Mahkeme, başvuruda ileri sürülen iptal gerekçelerini yerinde bulmayarak işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetti.