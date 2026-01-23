Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/ekrem-imamoglunun-diploma-davasi-hakkinda-karar-1102991271.html
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında karar
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında karar
Sputnik Türkiye
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen 'diploma' davasının iptali talebiyle açtığı karşı dava reddedildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T17:22+0300
2026-01-23T17:22+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
diploma
sahte diploma
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen diploma davasının iptali talebiyle açtığı karşı davada karar çıktı.İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun açtığı davayı reddetti. Mahkeme, başvuruda ileri sürülen iptal gerekçelerini yerinde bulmayarak işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ekrem-imamoglu-hakkinda-mahkeme-kararini-acikladi-1102625365.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, diploma, sahte diploma, mahkeme, mahkeme kararı
ekrem i̇mamoğlu, diploma, sahte diploma, mahkeme, mahkeme kararı

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında karar

17:22 23.01.2026
© AAEkrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AA
Abone ol
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen 'diploma' davasının iptali talebiyle açtığı karşı dava reddedildi.
Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen diploma davasının iptali talebiyle açtığı karşı davada karar çıktı.
İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun açtığı davayı reddetti. Mahkeme, başvuruda ileri sürülen iptal gerekçelerini yerinde bulmayarak işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı
9 Ocak, 18:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала