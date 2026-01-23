Doç. Dr. Mutlu: Davos, dünya ekonomisinin geleceğini yönlendirmekten çok uzak

“ABD, ‘Ben altın karşılığı karşılıksız dolar bastım, borçlandım. Benim bütün gücümü aldılar, kendi savaşlarına yönlendirdiler. Akıl dışı hareket eden küreselci Avrupalı yöneticiler artık canımıza tak dedi, hem bu oyunun parçası olmayacağız hem de o dönem ödediklerimizi geri istiyoruz’ duygusu içinde.

Dünya ekonomisinin geleceğini belirleyen Davos çok uzun süredir zaten geleceği falan belirlemiyor. Dünya ekonomisinin yüzde 45’i zaten BRICS’te. Davos senaryoların yazıldığı, Batı merkezli bir yer. Ama dünyanın merkezi Batı’da kaldı mı? Tek kutupluluk devam ediyor mu? O hayali görenler varsa yazık. ABD tek kutupluluğun bittiğini kabullendi. Bir devir bitti. O devrin bitişini bazıları kabullenemiyor. Şu anda yeni bir dünyanın inşasına tanıklık ediyoruz.”