https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/davosun-yapay-zekaya-bakisi-yapay-zeka-toplumun-adapte-olacagindan-daha-hizli-ilerleyebilir-1102977658.html
Davos’un yapay zekaya bakışı: ‘Yapay zeka toplumun adapte olacağından daha hızlı ilerleyebilir’
Davos’un yapay zekaya bakışı: ‘Yapay zeka toplumun adapte olacağından daha hızlı ilerleyebilir’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu Davos’un yapay zekaya bakışı ve yapay zekaya dair... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T11:33+0300
2026-01-23T11:33+0300
2026-01-23T11:33+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
davos
elon musk
jamie dimon
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Bu yıl Davos’ta yapay zekâya dair tartışmalar, teknolojinin nasıl uygulandığı, taşıdığı riskler ve iş ile toplum üzerindeki etkileri gibi konuları da kapsayacak şekilde genişledi.Büyük konuşmaların yapay zeka odaklı yapılmasının altını çizen gazeteci Serhat Ayan, bu durumun bize bu senenin yapay zeka odaklı geçeceğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.Ayan, Davos’taki yapay zeka konuşmalarını şöyle değerlendirdi:
davos
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, davos, elon musk, jamie dimon, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, davos, elon musk, jamie dimon, yapay zeka
Davos’un yapay zekaya bakışı: ‘Yapay zeka toplumun adapte olacağından daha hızlı ilerleyebilir’
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu Davos’un yapay zekaya bakışı ve yapay zekaya dair Davos’ta konuşulanlar oldu.
Bu yıl Davos’ta yapay zekâya dair tartışmalar, teknolojinin nasıl uygulandığı, taşıdığı riskler ve iş ile toplum üzerindeki etkileri gibi konuları da kapsayacak şekilde genişledi.
Büyük konuşmaların yapay zeka odaklı yapılmasının altını çizen gazeteci Serhat Ayan, bu durumun bize bu senenin yapay zeka odaklı geçeceğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.
Ayan, Davos’taki yapay zeka konuşmalarını şöyle değerlendirdi:
“Davos bu sene olduğu gibi yapay zekaya doğru gitmiş durumda. Orada yapılan her 5 konuşmanın üçünde yapay zeka geçiyor. Şirket yöneticilerinden tutun ülkenin yöneticilerine kadar herkes yapay zeka konuşuyor. Davos gerçekten her senenin nasıl geçeceğini sene başında bize söyler. Bu sene oradaki büyük konuşmaların yapay zekaya doğru gidiyor olması aslında bize bu senenin yapay zeka odaklı geçeceğinin de önemli göstergelerinden bir tanesi. Ekonomik forumda konuşan J.P. Morgan’ın CEO’su Jamie Dimon. Yapay zekanın toplumun adapte olabileceğinden daha hızlı ilerleyebileceği uyarısında bulundu. Hükümetler ve şirketlerin işlerini kaybedecek çalışanları desteklememesi halinde bu durumun toplumsal bir sorun yaratacağını söyledi. Cini şişeden çıkardıktan sonra tekrar sokamazsınız. O gelişme hızına bir kere girdikten sonra geri dönemezsiniz. Siz durmak isteseniz Elon Musk duracak mı? Oysa bize yapay zekayla anlatılan şey yapay zekanın çalışanları işinden etmeyeceği, aksine işleri daha kolay yöneterek ileri taşıyacağıydı.”