Davos’un yapay zekaya bakışı: ‘Yapay zeka toplumun adapte olacağından daha hızlı ilerleyebilir’

“Davos bu sene olduğu gibi yapay zekaya doğru gitmiş durumda. Orada yapılan her 5 konuşmanın üçünde yapay zeka geçiyor. Şirket yöneticilerinden tutun ülkenin yöneticilerine kadar herkes yapay zeka konuşuyor. Davos gerçekten her senenin nasıl geçeceğini sene başında bize söyler. Bu sene oradaki büyük konuşmaların yapay zekaya doğru gidiyor olması aslında bize bu senenin yapay zeka odaklı geçeceğinin de önemli göstergelerinden bir tanesi. Ekonomik forumda konuşan J.P. Morgan’ın CEO’su Jamie Dimon. Yapay zekanın toplumun adapte olabileceğinden daha hızlı ilerleyebileceği uyarısında bulundu. Hükümetler ve şirketlerin işlerini kaybedecek çalışanları desteklememesi halinde bu durumun toplumsal bir sorun yaratacağını söyledi. Cini şişeden çıkardıktan sonra tekrar sokamazsınız. O gelişme hızına bir kere girdikten sonra geri dönemezsiniz. Siz durmak isteseniz Elon Musk duracak mı? Oysa bize yapay zekayla anlatılan şey yapay zekanın çalışanları işinden etmeyeceği, aksine işleri daha kolay yöneterek ileri taşıyacağıydı.”