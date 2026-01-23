CHP lideri Özel'den en düşük emekli maaşıyla ilgili tepki: 'Kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız'

Kanunu kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Bu kanun, Anayasanın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Eğer ki devlet bir asgari ücret belirliyorsa, bir esnaf asgari ücretin bir lira altında dahi birine maaş veriyorsa ve buna ceza veriyorsa, devlet kendi emeklisine asgari ücretin altında maaş ödeyemez.