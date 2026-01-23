https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/chp-lideri-ozelden-en-dusuk-emekli-maasiyla-ilgili-tepki-kesinlikle-anayasa-mahkemesine-tasiyacagiz-1102968223.html
CHP lideri Özel'den en düşük emekli maaşıyla ilgili tepki: 'Kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız'
CHP Genel Başkanı Özel en düşük emekli aylığının 20 bin TL olmasıyla ilgili kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.Özel, emeklilere 20 bin lira maaşı reva gören bir anlayışı savunmanın zor olduğunu, bunu savunan hiç kimsenin psikolojisinin normal olamayacağını söyledi.İktidarın oylamada ellerini emekliden yana değil, emeklinin karşısında kaldırdığını iddia eden Özel, şu açıklamayı yaptı:Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını da açıklayan CHP lideri şunları kaydetti:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Özel, emeklilere 20 bin lira maaşı reva gören bir anlayışı savunmanın zor olduğunu, bunu savunan hiç kimsenin psikolojisinin normal olamayacağını söyledi.
İktidarın oylamada ellerini emekliden yana değil, emeklinin karşısında kaldırdığını iddia eden Özel, şu açıklamayı yaptı:
Sokağa çıkacak halleri, kullandıkları oyu savunacak durumları olmadığı için de şiddete başvuruyorlar. Grubumuz son derece sakin kaldı, emeklinin halini sembolize eden tabutun AK Parti zoruyla kürsüye çıkarılmamasını kabul etmediler. Emekliyi o tabutun içine sokanlar artık sokağa çıkacak halde değildir. O yüzden bu reaksiyonu gösteriyorlar.
Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını da açıklayan CHP lideri şunları kaydetti:
Kanunu kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Bu kanun, Anayasanın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Eğer ki devlet bir asgari ücret belirliyorsa, bir esnaf asgari ücretin bir lira altında dahi birine maaş veriyorsa ve buna ceza veriyorsa, devlet kendi emeklisine asgari ücretin altında maaş ödeyemez.