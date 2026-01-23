https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/borsa-istanbulda-tarihi-seviye--bist-100-endeksi-13-bin-puani-asti-1102976254.html
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde güçlü bir performans sergileyerek tarihî seviyesine ulaştı. BIST 100 endeksi, yüzde 1’in üzerinde prim yaparak 13 bin puanı aştı.Bankacılık hisseleri yükselişe öncülük ettiEndeksteki yükselişte en büyük katkıyı bankacılık sektörü hisseleri verdi. Sektöre gelen yoğun alımlar, endeksin kritik eşiği geçmesinde belirleyici oldu.Yılbaşından bu yana güçlü performansBorsa İstanbul, yılın başından bu yana yüzde 15’in üzerinde değer kazandı. 2025 yılı genelinde ise endeksin toplam getirisi yüzde 13 civarında gerçekleşti.Faiz beklentileri ve risk primindeki düşüş etkiliPiyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmeye devam edeceği beklentisi korunuyor. Buna ek olarak CDS’lerdeki gerileme ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olumlu not beklentileri, Borsa İstanbul’a yönelik alımları artırıyor.
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi
10:56 23.01.2026 (güncellendi: 10:59 23.01.2026)
