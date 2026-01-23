Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/borsa-istanbulda-tarihi-seviye--bist-100-endeksi-13-bin-puani-asti-1102976254.html
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul, güçlü alımlarla tarihî bir eşiği geride bıraktı. BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 13 bin... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T10:56+0300
2026-01-23T10:59+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
borsa i̇stanbul endeksi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8a32620810761dd5ce93ae2fc6255c50.jpg
Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde güçlü bir performans sergileyerek tarihî seviyesine ulaştı. BIST 100 endeksi, yüzde 1’in üzerinde prim yaparak 13 bin puanı aştı.Bankacılık hisseleri yükselişe öncülük ettiEndeksteki yükselişte en büyük katkıyı bankacılık sektörü hisseleri verdi. Sektöre gelen yoğun alımlar, endeksin kritik eşiği geçmesinde belirleyici oldu.Yılbaşından bu yana güçlü performansBorsa İstanbul, yılın başından bu yana yüzde 15’in üzerinde değer kazandı. 2025 yılı genelinde ise endeksin toplam getirisi yüzde 13 civarında gerçekleşti.Faiz beklentileri ve risk primindeki düşüş etkiliPiyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmeye devam edeceği beklentisi korunuyor. Buna ek olarak CDS’lerdeki gerileme ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olumlu not beklentileri, Borsa İstanbul’a yönelik alımları artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kredili-mevduat-hesabi-limitlerine-duzenleme-limit-kisiti-geliyor-1102975869.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_14d7a7d020414ed9cb441b5073b45e7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi

Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı

10:56 23.01.2026 (güncellendi: 10:59 23.01.2026)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Borsa İstanbul, güçlü alımlarla tarihî bir eşiği geride bıraktı. BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 13 bin puanı aştı.
Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde güçlü bir performans sergileyerek tarihî seviyesine ulaştı. BIST 100 endeksi, yüzde 1’in üzerinde prim yaparak 13 bin puanı aştı.

Bankacılık hisseleri yükselişe öncülük etti

Endeksteki yükselişte en büyük katkıyı bankacılık sektörü hisseleri verdi. Sektöre gelen yoğun alımlar, endeksin kritik eşiği geçmesinde belirleyici oldu.

Yılbaşından bu yana güçlü performans

Borsa İstanbul, yılın başından bu yana yüzde 15’in üzerinde değer kazandı. 2025 yılı genelinde ise endeksin toplam getirisi yüzde 13 civarında gerçekleşti.

Faiz beklentileri ve risk primindeki düşüş etkili

Piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmeye devam edeceği beklentisi korunuyor. Buna ek olarak CDS’lerdeki gerileme ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olumlu not beklentileri, Borsa İstanbul’a yönelik alımları artırıyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
EKONOMİ
Kredili mevduat hesabı limitlerine düzenleme: Limit kısıtı geliyor
10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала