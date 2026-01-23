https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/bilim-insanlari-uzay-enkazini-izlemenin-yolunu-buldu-atmosferde-sonik-patlamalar-1102981175.html

Bilim insanları uzay enkazını izlemenin yolunu buldu: Atmosferde sonik patlamalar

Sputnik Türkiye

Yörüngeden çıkıp Dünya’ya doğru düşen uzay enkazı, giderek büyüyen bir tehdit. Eski uydular ve roket parçaları, gezegenimizin atmosferine günde üç kezden fazla giriyor.

Uzay enkazlarını izlemek zor, çünkü saatte yaklaşık 29 bin kilometreye varan hızlarla ve çoğu zaman aniden yörüngeden çıkıyor. Mevcut yöntemler radar ve optik izlemeye dayanıyor. Ancak özellikle yeniden giriş sırasında cisim parçalanırsa, nereye düşeceğini kesin olarak tahmin etmekte yetersiz kalıyor. Bu da toksik kalıntıların tespitini ve toplanmasını geciktiriyor.Johns Hopkins Üniversitesi ile Imperial College London’dan araştırmacılar, bu soruna yeni bir yaklaşım öneriyor. Bilim insanları, normalde depremleri ölçmek için kullanılan sismometreleri devreye sokarak, atmosfere giren uzay enkazının oluşturduğu 'sonik patlamaları' tespit etmeyi başardı.Johns Hopkins Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olan Benjamin Fernando, uzun süredir atmosfere giren cisimlerin sonik patlamalar ürettiğinin bilindiğini söylüyor.Göktaşlarının titreşimlerinden yola çıkıldıFernando daha önce göktaşlarının oluşturduğu titreşimleri incelemişti.Bilim insanları bu teknikleri şimdi Dünya’daki uzay enkazına uyarladı. Fernando’ya göre uzay enkazı, doğal gök cisimlerinden farklı olarak atmosfere daha yavaş ve daha sığ bir açıyla giriyor. Ayrıca çok daha karmaşık biçimde parçalanıyor ve bu da yeryüzündeki canlılar için daha büyük risk oluşturuyor.Araştırmacılar, yöntemin doğrulanması için daha fazla teste ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Nihai hedef, açık kaynaklı sismik verilerle çalışan ve sivil izleme sistemlerine entegre edilebilecek bir araç geliştirmek. Böylece bir cismin büyük bir şehrin üzerinde düştüğünden şüphelenildiğinde, saniyeler ya da dakikalar içinde yaklaşık bir konum belirlemek mümkün olabilecek.Uzmanlara göre sonik patlamalara dayalı bu teknik, radar ve optik izleme sistemlerinin yerini almak yerine, onlara tamamlayıcı bir araç olarak uzay enkazının çevresel ve toplumsal etkilerini daha iyi anlamaya katkı sağlayabilir.

