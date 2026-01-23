https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/belcikada-1995te-askiya-alinan-zorunlu-askerlik-tekrar-gundeme-geldi-1102984475.html
Belçika'da, 1995'te askıya alınan zorunlu askerlik tekrar gündemde
Belçika'da, 1995'te askıya alınan zorunlu askerlik tekrar gündemde
Sputnik Türkiye
Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Jean-Pol Baugnee, mevcut güvenlik koşullarına bağlı olarak zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilebileceğini söyledi.
2026-01-23T14:35+0300
2026-01-23T14:35+0300
2026-01-23T14:35+0300
dünya
belçika
zorunlu askerlik
avrupa
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102984248_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8b15053f6195b681ae7289f3b8edc75b.jpg
Ulusal medyadaki haberlere göre, Baugnee, bu seçeneğin tamamen dışlanamayacağını, güvenlik tehdidinin düzeyine bağlı olarak böyle bir adımın değerlendirilebileceğini belirtti.Kara Kuvvetleri Komutanı, ordunun "sadece saldırmak için değil, çatışmaları önlemek için hazır olması" gerektiğini söyledi.Baugnee, genç neslin eğitim ve disiplin açısından önceki nesillere göre farklı bir yaklaşım sergilediğini de belirtti.1990’larda askıya alınmıştıBelçika'da zorunlu askerlik hizmeti, 1990'larda askıya alınmıştı.Yasal olarak tamamen kaldırılmamış olsa da fiilen 1995'ten bu yana uygulanmıyor.Bu sene ise gönüllü askeri hizmet programı başlatıldı. Bu kapsamda 18-25 yaş arasındaki gençler bir yıllık tam zamanlı yedeklik hizmeti için başvurabiliyor. Program, gönüllü olarak askeri eğitime ve rezerv görevlere katılım imkanı sağlıyor.Askerlik hizmetinin yeniden zorunlu hale getirilmesine yönelik herhangi bir resmi yasa tasarısı ise henüz sunulmadı.Konuyla ilgili nihai karar, Belçika hükümeti ve parlamentosunun değerlendirmelerine bağlı olacak.Almanya’da tepki çektiAlmanya’da parlamentonun onayladığı ve 18 yaşındaki erkeklerin anket doldurmasını zorunlu kılan askerlik reformu, gençlerin büyük tepkisini çekti.Geçen aralık ayında yaklaşık 90 şehirde düzenlenen protestolarda on binlerce öğrenci, zorunlu hizmetin kimseye dayatılmaması gerektiğini söyleyerek derslerine girmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/almanya-18-yas-ustu-tum-erkekleri-askeri-saglik-muayenesine-cagiriyor-1101001879.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102984248_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c3545452164659efb86e7cbc1c5b901e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belçika, zorunlu askerlik, avrupa, ordu, almanya, zorunlu askerlik, haberler
belçika, zorunlu askerlik, avrupa, ordu, almanya, zorunlu askerlik, haberler
Belçika'da, 1995'te askıya alınan zorunlu askerlik tekrar gündemde
Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Jean-Pol Baugnee, mevcut güvenlik koşullarına bağlı olarak zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilebileceğini söyledi.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Baugnee, bu seçeneğin tamamen dışlanamayacağını, güvenlik tehdidinin düzeyine bağlı olarak böyle bir adımın değerlendirilebileceğini belirtti.
Kara Kuvvetleri Komutanı, ordunun "sadece saldırmak için değil, çatışmaları önlemek için hazır olması" gerektiğini söyledi.
Baugnee, genç neslin eğitim ve disiplin açısından önceki nesillere göre farklı bir yaklaşım sergilediğini de belirtti.
1990’larda askıya alınmıştı
Belçika'da zorunlu askerlik hizmeti, 1990'larda askıya alınmıştı.
Yasal olarak tamamen kaldırılmamış olsa da fiilen 1995'ten bu yana uygulanmıyor.
Bu sene ise gönüllü askeri hizmet programı başlatıldı. Bu kapsamda 18-25 yaş arasındaki gençler bir yıllık tam zamanlı yedeklik hizmeti için başvurabiliyor. Program, gönüllü olarak askeri eğitime ve rezerv görevlere katılım imkanı sağlıyor.
Askerlik hizmetinin yeniden zorunlu hale getirilmesine yönelik herhangi bir resmi yasa tasarısı ise henüz sunulmadı.
Konuyla ilgili nihai karar, Belçika hükümeti ve parlamentosunun değerlendirmelerine bağlı olacak.
Almanya’da parlamentonun onayladığı ve 18 yaşındaki erkeklerin anket doldurmasını zorunlu kılan askerlik reformu, gençlerin büyük tepkisini çekti.
Geçen aralık ayında yaklaşık 90 şehirde düzenlenen protestolarda on binlerce öğrenci, zorunlu hizmetin kimseye dayatılmaması gerektiğini söyleyerek derslerine girmedi.