Belçika'da, 1995'te askıya alınan zorunlu askerlik tekrar gündemde
Belçika'da, 1995'te askıya alınan zorunlu askerlik tekrar gündemde
Sputnik Türkiye
Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Jean-Pol Baugnee, mevcut güvenlik koşullarına bağlı olarak zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilebileceğini söyledi.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Baugnee, bu seçeneğin tamamen dışlanamayacağını, güvenlik tehdidinin düzeyine bağlı olarak böyle bir adımın değerlendirilebileceğini belirtti.Kara Kuvvetleri Komutanı, ordunun "sadece saldırmak için değil, çatışmaları önlemek için hazır olması" gerektiğini söyledi.Baugnee, genç neslin eğitim ve disiplin açısından önceki nesillere göre farklı bir yaklaşım sergilediğini de belirtti.1990’larda askıya alınmıştıBelçika'da zorunlu askerlik hizmeti, 1990'larda askıya alınmıştı.Yasal olarak tamamen kaldırılmamış olsa da fiilen 1995'ten bu yana uygulanmıyor.Bu sene ise gönüllü askeri hizmet programı başlatıldı. Bu kapsamda 18-25 yaş arasındaki gençler bir yıllık tam zamanlı yedeklik hizmeti için başvurabiliyor. Program, gönüllü olarak askeri eğitime ve rezerv görevlere katılım imkanı sağlıyor.Askerlik hizmetinin yeniden zorunlu hale getirilmesine yönelik herhangi bir resmi yasa tasarısı ise henüz sunulmadı.Konuyla ilgili nihai karar, Belçika hükümeti ve parlamentosunun değerlendirmelerine bağlı olacak.Almanya’da tepki çektiAlmanya’da parlamentonun onayladığı ve 18 yaşındaki erkeklerin anket doldurmasını zorunlu kılan askerlik reformu, gençlerin büyük tepkisini çekti.Geçen aralık ayında yaklaşık 90 şehirde düzenlenen protestolarda on binlerce öğrenci, zorunlu hizmetin kimseye dayatılmaması gerektiğini söyleyerek derslerine girmedi.
Belçika'da, 1995'te askıya alınan zorunlu askerlik tekrar gündemde

14:35 23.01.2026
Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Jean-Pol Baugnee, mevcut güvenlik koşullarına bağlı olarak zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilebileceğini söyledi.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Baugnee, bu seçeneğin tamamen dışlanamayacağını, güvenlik tehdidinin düzeyine bağlı olarak böyle bir adımın değerlendirilebileceğini belirtti.
Kara Kuvvetleri Komutanı, ordunun "sadece saldırmak için değil, çatışmaları önlemek için hazır olması" gerektiğini söyledi.
Baugnee, genç neslin eğitim ve disiplin açısından önceki nesillere göre farklı bir yaklaşım sergilediğini de belirtti.

1990’larda askıya alınmıştı

Belçika'da zorunlu askerlik hizmeti, 1990'larda askıya alınmıştı.
Yasal olarak tamamen kaldırılmamış olsa da fiilen 1995'ten bu yana uygulanmıyor.
Bu sene ise gönüllü askeri hizmet programı başlatıldı. Bu kapsamda 18-25 yaş arasındaki gençler bir yıllık tam zamanlı yedeklik hizmeti için başvurabiliyor. Program, gönüllü olarak askeri eğitime ve rezerv görevlere katılım imkanı sağlıyor.
Askerlik hizmetinin yeniden zorunlu hale getirilmesine yönelik herhangi bir resmi yasa tasarısı ise henüz sunulmadı.
Konuyla ilgili nihai karar, Belçika hükümeti ve parlamentosunun değerlendirmelerine bağlı olacak.

Almanya’da tepki çekti

Almanya’da parlamentonun onayladığı ve 18 yaşındaki erkeklerin anket doldurmasını zorunlu kılan askerlik reformu, gençlerin büyük tepkisini çekti.
Geçen aralık ayında yaklaşık 90 şehirde düzenlenen protestolarda on binlerce öğrenci, zorunlu hizmetin kimseye dayatılmaması gerektiğini söyleyerek derslerine girmedi.
DÜNYA
Almanya '18 yaş üstü tüm erkekleri' askeri sağlık muayenesine çağırıyor
14 Kasım 2025, 12:46
